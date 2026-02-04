Цяло съзвездие шампиони се сбогува с олимпийската мечта

ЕПА/БГНЕС Живата легенда на ски скоковете Нориаки Касай не успя да заслужи квота за Милано Кортина 2026 с единственото си участие за Световната купа този сезон - пред родна публика в Сапоро.

Докато всички погледи са вперени в Линдзи Вон и изумителната ѝ воля да преследва своята олимпийска мечта дори с разкъсано сухожилие в коляното, поне дузина други звезди на "белите" спортове вече се примириха, че няма да участват в XXV зимни игри в Милано Кортина 2026.

А сред отсъстващите от пистите, шанците и улеите в Италия има същински легенди - кой от кой с по-сърцераздирателна история, попречила му да стигне до най-голямата сцена.

АЛПИЙСКИ СКИ

Може би най-горчивата хапка трябваше да преглътнат олимпийската шампионка в супергигантския слалом Лара Гут-Бехрами от Швейцария, двукратната световна шампионка Марта Басино от Италия и олимпийската шампионка в отборната надпревара Катарина Линсбергер от Австрия. И трите скиорки ще пропуснат игрите в Милано и Кортина д'Ампецо заради контузии.

За Гут-Бехрами сезонът приключи, преди дори реално да е започнал. През ноември тя падна много тежко по време на тренировка за супер Г в Колорадо, скъсвайки както предната кръстна връзка, така и долната кръстна връзка на лявото си коляно. Това вероятно щеше да бъде последната олимпиада за 34-годишната швейцарка, която след тежката контузия е изправена дори пред край на кариерата си.

Басино, която е носителка на малката Световна купа в гигантския слалом през сезон 2020/2021, също претърпя ужасна травма през ноември и няма да може да стъпи на олимпийската сцена на родна земя. 29-годишната италианка получи тежка фрактура на тибиалното плато в лявото коляно по време на падане на тренировка във Вал Сеналес.

Линсбергер пък се контузи в началото на януари. Тя също получи фрактура на тибиалното плато, както и отлепен менискус и разкъсана медиална колатерална връзка на дясното коляно - опустошителна диагноза за специалистката в слалома, спечелила олимпийско злато с отбора на Австрия на игрите в Пекин 2022 и злато от световното първенство в Кортина д`Ампецо година по-рано.

От ски пистите в Милано Кортина 2026 ще отсъстват и двама френски ветерани с богати визитки, но по други причини. Заради огромната конкуренция във френския национален отбор в алпийските дисциплини извън състава за олимпийските игри останаха Алекси Пентюро и Виктор Муфа-Жанде.

Пентюро се гордее с 34 победи за Световната купа и три златни медала от световно първенство. Муфа-Жанде пък беше в световния елит в няколко дисциплини в продължение на много години - за него все още има възможна вратичка - но само ако международната федерация FIS му предостави осма квота по ранглиста и заслуги.

Аут от олимпиадата по собствено решение е бившият носител на Кристалния глобус Александер Аамод Килде. 33-годишният норвежец сложи преждевременен край на сезона си, след като по-рано тази зима се завърна след тежко падане през януари 2024 г. "Научих, че завръщането след сложни контузии отнема повече време и е по-трудно, отколкото си мислех", обясни Килде. И се зарече, че ще се завърне в играта през следващия сезон.

СКИ СКОКОВЕ

В близкото (а вече и не толкова близкото) олимпийската шанца беше арена на на един и два паметни мига с участието на Симон Аман и Нориаки Касай. 44-годишният швейцарец и 53-годишният японец бяха устремени да отворят нови исторически страници на олимпиадата тази година, но уви.

Касай, който се състезава в първите си зимни игри в Албервил през 1992 г. и е спечелил три олимпийски медала, можеше да стане едноличен рекордьор с девето участие под петте преплетени кръга. Ветеранът обаче не успя да заслужи квота в единственото си състезание за Световната купа този сезон - в Сапоро през януари.

Аман пък можеше да се изравни с настоящите поделени рекордьори Касай и Клаудия Пехщайн (в кънки бягането) с осма поява на олимпийските игри. Но "Хари Потър", който спечели по два златни медала в Солт Лейк Сити 2002 и Ванкувър 2010, не успя да се справи с конкуренцията на много по-младия Феликс Трунц за място в швейцарския отбор за Милано Кортина 2026. Въпреки че Аман натрупа повече точки за Световната купа, швейцарската федерация избра 19-годишния Трунц, обосновавайки решението си с желание да подмлади отбора.

Звезден отсъстващ има и в норвежкия отбор - само сред зрителите на олимпиадата ще бъде Халвор Егнер Гранеруд. 29-кратен победител за Световната купа, световен шампион по ски полети през 2020 г. и победител в "Четирите шанци" през 2023 г. остана без квота, след като само три пъти тази зима влезе в Топ 10 и нито веднъж не се качи на почетната стълбичка.

Двете водещи скачачки при дамите - Ева Пинкелниг и Александрия Лутит, се разминаха с олимпийските игри по болезнен начин - и буквално, и преносно. И двете бяха сполетени от тежки контузии, които сложиха преждевременен край на сезона им. А по ирония на съдбата и австрийката, и канадката пострадаха тежко на олимпийската шанца в Предацо през септември 2025 г.

Шесткратната медалистка от световни първенства Пинкелниг и световната шампионка от 2023 г. Лутит паднаха почти една след друга и скъсаха кръстни връзки в колената си. Заради сериозните контузии на двете звезди шанцата в Предацо беше реконструирана за предстоящото олимпийско състезание при жените. Но Ева и Александрия ще го гледат по телевизията.

БИАТЛОН

В един от най-популярните и обичани зимни спортове по-голяма част от топ състезателите се класираха за олимпиадата в Италия. Дори 41-годишната трикратна олимпийска шампионка Анастасия Кузмина от Словакия стигна до четвъртите си игри.

Двама бивши световни шампиони обаче няма да се състезават в Милано Кортина 2026. 28-годишната норвежка Ида Лиен, златна медалистка в щафетата от първенството на планетата през 2021 г., и 34-годишният Антонен Гигона, златен медалист в щафетата през 2021 и 2023 г., ще пропуснат най-важното събитие на сезона по различни причини. Лиен трябваше да се подложи на операция на гърба, а Гигона не успя да се утвърди в силния френски отбор, въпреки че миналия месец спечели златен медал на 20 км индивидуално на европейското първенство.

ШЕЙНИ

През 2018 г. Давид Глайршер сензационно спечели олимпийското злато в Пьонгчанг. Тази година тиролецът остана извън отбора на Австрия, губейки го във вътрешната квалификация за Милано Кортина 2026. За двете места се пребориха брат му Нико Глайршер и Волфганг Киндл, а шампионът отпреди осем години ще им стиска палци от вкъщи. Или от трибуните.

Друга австрийка - Маделайне Егле, която спечели бронз в индивидуалното състезание на световното първенство в Алтенберг през 2024 г., ще пропусне XXV зимни игри заради нарушаване на антидопинговите правила. През миналата година състезателката пропусна три теста и впоследствие беше дисквалифицирана за 20 месеца със задна дата, считано от 1 март 2025 г. Санкцията ѝ ще изтече през ноември - девет месеца след края на олимпиадата.