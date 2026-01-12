Медия без
МОК отхвърли възможността за забрана на спортисти от САЩ заради Венецуела

Олимпийският комитет бе призован да процедира както при руското нахлуване в Украйна

Днес, 17:10
Централата на МОК в Лозана

МОК официално отхвърли възможността да забрани участие на американски спортисти на зимните олимпийски игри в Милано Кортина 2026 заради акцията на САЩ във Венецуела.

На запитване от страна на германската агенция ДПА от олимпийския комитет отговарят със следното изявление:

"МОК не може да се намесва пряко в политически въпроси или в конфликти между държави, тъй като те са извън нашата компетентност. Това е в сферата на политиката. Нашата роля е да гарантираме, че спортистите могат да участват в олимпийските игри, независимо откъде идват".

Американските военни атакуваха цели във венецуелската столица Каракас в началото на януари и задържаха президента Николас Мадуро, който бе отведен в САЩ и изправен пред съд за предполагаеми престъпления, свързани с наркотици. В резултат на това се появиха призиви МОК да санкционира американските спортисти, както стори с руските и беларуски състезатели заради войната на Русия в Украйна.

Макар санкциите да бяха частично вдигнати, все още Русия и Биларус нямат право да изпращат отбори на олимпийски игри. Както и в Париж 2024 обаче двете държави могат да имат само индивидуални състезатели в Милано Кортина 2026, но като неутрални - без национален флаг, герб или химн. Има и допълнително условие - те бъдат допуснати от съответните международни спортни федерации след покриване на множество критерии извън спорта, като например да не са били обвързани с военните или органите за сигурност в своите страни.

Зимните олимпийски игри ще бъдат открити на 6 февруари и ще продължат до 22 февруари.

