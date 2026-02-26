Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Атаката срещу Радев и Доган ще нарани българите в чужбина

Избирателните права на гражданите отново страдат заради конюнктурни партийни интереси

Днес, 15:01
Ударът е насочен към лидера на АПС, но истинската мишена е Румен Радев.
Снимки/БГНЕС
Ударът е насочен към лидера на АПС, но истинската мишена е Румен Радев.

Голямата битка около Изборния кодекс приключи. Месеци наред се замисляха какви ли не промени, накрая се стигна до това, че парламентът сложи таван на броя на избирателните секции извън ЕС – до 20, извън тези в дипломатическите мисии.

Първо трябва да се каже, че каквито и да било промени не биваше да се случват сега. Законът трябва да се пази от подобни остри завои в последния момент. Това е принципно положение, което го диктува здравият разум. Нищо, че се нарушава непрекъснато в името на конюнктурна политическа изгода.

А в случая става въпрос точно за това. Всички знаят към кого е насочен ударът, замислен от "Възраждане", подпомогната от импровизирана коалиция с участието на ГЕРБ, ИТН и фракция в БСП (с дискретното участие на ДПС) – да се затрудни максимално гласуването в Турция. На гласовете на изселниците с български паспорти разчита за политическото си оцеляване АПС – формацията на Ахмед Доган.

На последните парламентарни избори през октомври 2024 г. в съседната държава гласуваха около 45 хиляди души. По-голямата част от гласовете – почти 30 хиляди (65%), бяха пуснати за Доган. От "Новото начало" също не се представиха никак лошо – 13 хиляди избиратели (28%) предпочетоха новото ДПС на Делян Пеевски. ПП-ДБ получи малко над 1000 гласа (2%), останалите формации бяха с между няколкостотин и няколко десетки гласа.

Ясно е, че промените, които ще свият в пъти броя на секциите в Турция, ще навредят главно на АПС. Политическата организация около Доган и без това понесе тежки удари през 2025 г. - дезертирания към лагера на Пеевски (преди дни от листите на АПС влезе в парламента нов депутат, който буквално на същия ден напусна групата), както и вътрешни крамоли и разцепления. С основание доганистите могат да се страхуват, че таванът на секциите съвсем ще намали и без това слабите им шансове да влязат в следващия парламент.

От "Възраждане" изобщо не крият, че това е целта. Националистите обясняват, че вотът в Турция е контролиран, и затова трябва да се ограничи колкото е възможно повече. В парламентарните дебати около промените обаче депутатите на "Възраждане" говориха и за връзка между АПС и бившия президент Румен Радев. Той още пази в тайна с каква формация ще участва в изборите и сред спекулациите, които секретността му поражда, е, че ще участва с догановата фракция (експрезидентът отрече това).

При всички случаи, АПС е съюзник на Радев. Той връчи на доганистите третия мандат за създаване на правителство (а преди питаше един бивш лидер на ДПС коя му е родината). Доган не забрави жеста и първи му се закле във вярност, когато бившият държавен глава обяви, че влиза в партийната политика. Така всеки удар по някогашния обитател на сараите ще бъде и удар по Радев, защото той ще се лиши от партньор, ако АПС не влезе в парламента.

Очевидно коалицията, заформила се около "Възраждане", е наясно с това и се възползва от последните дни на настоящия парламент, за да нанесе удар на лагера Радев-Доган. За "Възраждане" това има особено голямо значение – социологическите изследвания ясно показват, че партията на Костадин Костадинов ще изгуби поне половината си избиратели, може и повече, в полза на бившия президент. За ГЕРБ и ДПС, както и техните сателити в ИТН и БСП, е ясно – Радев се обяви за враг на техния съюз, така че естествено ще го удрят както могат. Може и да претърпят известни загуби на избиратели в чужбина, но това няма да се отрази драматично на резултата им.

Косвени жертви на политическата война ще станат избирателите в САЩ, Великобритания и Канада. Това са страните извън ЕС, в които най-много наши сънародници ще бъдат лишени от удобствата, които им осигуряваше либералният режим за откриване на секции, действал досега. Говорим за хиляди хора. При някои перспективата да влязат в разходи и пътувания, за да гласуват, може допълнително да ги мобилизира, а други може и да откаже.

Що се отнася до ограничаването на права, тук сериозната тема е, че отново беше отложено създаването на избирателния район "Чужбина" - този път за 2028 г., както поиска ГЕРБ. В практически план това означава, че няма да има отделни листи с кандидати, които да представляват само българите в чужбина. Съответно, те отново няма да могат да гласуват с преференция за свои политически фаворити – нещо, което всеки избирател в България може да направи. Това е действителна неравнопоставеност, която политиците упорито отказват да променят.

В крайна сметка, видяхме, че за пореден път избирателните права на гражданите потъват заради тесни партийни интереси. И сега ще стане така – избирателите в чужбина ще изгорят покрай Доган и Радев.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Изборен кодекс, гласуване в чужбина, Румен Радев, АПС

Още новини по темата

АПС на Ахмед Доган беше регистрирана от съда
27 Февр. 2026

Зарков извади 8 депутати от БСП от листите за неподчинение
25 Февр. 2026

Коалицията срещу вота зад граница победи ветото на Йотова
25 Февр. 2026

Кадър на АПС стана депутат и веднага напусна парламентарната група на Доган
25 Февр. 2026

След "радикалния завой" БСП заседна на старото място

25 Февр. 2026

Ветото на Йотова върху Изборния кодекс падна в правната комисия на НС
24 Февр. 2026

Асен Василев зове Румен Радев да протестират заедно
23 Февр. 2026

Борисов: Как Радев ще се съревновава с мен?!
23 Февр. 2026

Румен Радев обяви желание да си говори с Русия
23 Февр. 2026

Новият избирателен район "Чужбина" вече е факт
20 Февр. 2026

Радев обра плодовете на чужди каузи
17 Февр. 2026

Проучване на "Мяра" дава 14% преднина на Радев пред ГЕРБ
17 Февр. 2026

"Маркет линкс" прогнозира летящ старт на формацията на Румен Радев
16 Февр. 2026

Радев ще регистрира коалиция до 4 март
15 Февр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ НАБЛЮДАТЕЛ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Сарафов вечен ли е или да?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Правителството и честните избори тръгнаха с фал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Атаката срещу Радев и Доган ще нарани българите в чужбина
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?