Проучване на "Мяра" дава 14% преднина на Радев пред ГЕРБ

МЕЧ и БСП имат шанс за следващото НС, сочи "моментната снимка на електоралните нагласи"

Днес, 14:26

Ново социологическо проучване, този път от агенция "Мяра", потвърждава прогнозата на "Маркет Линкс" за голяма преднина на все още необявения политически проект на бившия президент Румен Радев пред ГЕРБ. Изследването е проведено в периода 9-15 февруари 2026 г.

Според социолозите от "Мяра" Радев би получил подкрепата на 33,3% от избирателите, заявяващи, че твърдо ще участват на следващите избори. Това му дава преднина от над 14 на сто пред формацията на Бойко Борисов, която е втора с 18,9%. "Маркет Линкс" даваше съответно 25,6% на Радев и 15,4% на ГЕРБ.

На ПП-ДБ проучването на "Мяра" отрежда 12,7 на сто от гласовете, на ДПС-НН – 10,7 на сто, а на "Възраждане" – 6,8%. Това са петте формации, които със сигурност биха влезли в парламента, ако изборите се проведат сега.

МЕЧ (3,9%) и БСП (3,7%) имат шанс да прехвърлят бариерата, според "Мяра", докато проучването на „Маркет Линкс“ ги оставяше извън Народното събрание. ИТН и АПС обаче засега нямат такъв – формациите на Слави Трифонов и Ахмед Доган се движат около 2 на сто от гласовете.

51,5% от избирателите биха участвали със сигурност във вота, с което активността би надхвърлила три милиона души. От "Мяра" се застраховат, че данните им "не са прогноза за изборен резултат, а моментна снимка с много неизвестни". Като възможни фактори, които да окажат въздействие, сочат случая "Петрохан", както и смяната на лидерството в БСП.

 

Изследването е възложено, финансирано и проведено от социологическа агенция "Мяра". Изследването е проведено „лице в лице“ с таблети между 9 и 15 февруари 2026 г. сред 812 пълнолетни български граждани. Максималното стандартно отклонение е ±3,5 при 50% дялове. 1% от цялата извадка се равнява на около 54 000 души.

