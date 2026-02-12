Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Шефът на ДАНС отрече на Петрохан да е имало агенти

По-рано през деня ПП-ДБ поиска оставката на Деньо Денев

12 Февр. 2026Обновена
Деньо Денев
БГНЕС
Деньо Денев

"Казах категорично не. И вчера, и преди това служители на ДАНС не са били на място". Това заяви днес вечерта шефът на агенцията Деньо Денев пред журналисти в отговор на въпрос на БНТ "Има ли служители на ДАНС, които са били вербувани?". Питането бе по повод драмата на Петрохан.

По-рано през деня Ивайло Мирчев, съпредседател на ДБ, заяви в парламента, че данни от различни източници сочат, че поне две от лицата в хижа "Петрохан" са имали взаимодействие с ДАНС (или вербувани), но това не е било споменато от ръководството на агенцията вчера на парламентарното изслушване. По време на изслушването и.ф. председателят Деньо Денев отказа да даде информация в откритата част на заседанието на въпрос дали лица, свързани с трагедията, са били агенти или сътрудници на службата. "След като заседанието беше закрито, шефът на ДАНС заяви, че не знае нищо и няма никаква представа. Преди това обаче наш сътрудник засне как той провежда консултация с депутата от ГЕРБ и бивш министър Терзийски", каза Ивайло Мирчев. Атанас Атанасов допълни: "Демонстрирано бе явно неуважение към парламента като висш орган на държавната власт. В откритата част той каза, че не може да сподели информация, а в закритата - че няма да ни каже".  Асен Василев пък изрази сериозна тревога относно ролята на ДАНС в случая "Петрохан": "От изявление на МВР стана ясно, че групата е наблюдаваната повече от 12 месеца и в нея имало внедрени агенти на ДАНС. Ако агенцията е позволила да се случат тези ужаси, докато имала хора вътре, това означава, че те не са само наблюдатели, а може би и организатори", коментира Василев. Той допълни, че това е знак за "опънат чадър" над престъпна дейност от страна на държавата в лицето на Деньо Денев.

Накрая ПП-ДБ призова за оставка на Денев. Вечерта обаче той каза, че чува от медиите за искането. "Предвид получените в ДАНС сигнали и извършената проверка, всички материали са изпратени на прокуратурата. Така че ДАНС си е свършила работата, извършена е проверка, установени са налични данни за престъпление", отговори на критиките той.

 

ПРЕДИЗБОРЕН ЦИРК

Пак днес в пленарната зала декларация на ИТН във връзка със случая "Петрохан" доведе до спречкване между депутати от партията на Слави Трифонов и ПП-ДБ. Наложи се дори да бъде дадена 15 минути почивка, за да се успокоят страстите. 

В декларацията Станислав Балабанов каза, че е родител и не може да повярва какво се е случвало години наред в една затворена неправителствена организация, маскирана като природозащитници. Не мога да повярвам кога загубихме инстинкта да пазим децата си, коментира той, цитиран от БТА, и допълни, че е отвратен. "Не мога да повярвам, че един баща, при наличието на първите три трупа, казва, че е спокоен, защото детето му е с Калушев. Не мога да повярвам, че след това, което се случи с детето му, още казва: „Аз му вярвам“, коментира Балабанов. И призова ПП-ДБ да излизат и да коментират тази декларация, обвинявайки ги за създаването на частното училище "Космос" и за "промени в законите да ги пази тези НПО-та". "Време е за онзи традиционен консерватизъм, който на вас ще ви отреже главите за тези избори", заяви Балабанов.

Божанов му обясни, че всички са отвратени от случващото се и точно затова ПП-ДБ настояват за разсекретяване на всички документи, "за да видим дали институциите са прикривали нещо, дали е имало политически чадъри". "Виждам вашия гняв, че няма да влезете в следващия парламент, но не раздирайте обществото с тези гнусни спекулации", обърна се Божанов към ИТН. На което председателят на групата на ИТН обяви, че смятат, че те "подкрепят педофилите", за което той, както и Балабанов се сдобиха със забележки. Последва забележка и за лидера на "Възраждане" Костадин Костадинов, който опита да се включи в спора на страната на ИТН.

Божидар Божанов им обясни, че ПП-ДБ подкрепят всички мерки, включително законопроект за публичност на влезлите в сила присъди за посегателство на деца, и ще разширят с предложения такива хора да не могат да заемат публични длъжности.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Петрохан, Деньо Денев, ДАНС, Ивайло Калушев

Още новини по темата

През 2022 г. агенти на ДАНС под прикритие са се срещали с НПО от "Петрохангейт"
13 Февр. 2026

МВР призна, че е имало съвместни обучения с НПО от "Петрохангейт"
13 Февр. 2026

Прокуратурата изпрати разследването по "Петрохангейт" в НС
13 Февр. 2026

Кр. Вълчев: Училище "Космос" е прикривало отсъствия не само на убития Алекс
13 Февр. 2026

Куп странни практики са открити в училището на убития Алекс

12 Февр. 2026

Първото дете, пратено при Калушев, разказва за групата
12 Февр. 2026

Майка обяви сина си за морален убиец на шестимата от Петрохан

12 Февр. 2026

Сандов и Терзиев признаха, че са ходили в хижа "Петрохан"
12 Февр. 2026

Прокуратурата за Петрохан: Само по ръцете на 15-годишното момче няма барут
12 Февр. 2026

Не са открити други НПО в охраната на горите след Петрохан
11 Февр. 2026

Шефът на ДАНС скри дали "рейнджърите" са били агенти
11 Февр. 2026

Училище "Космос" е премълчало дълги отсъствия на убития Алекс
11 Февр. 2026

Екоминистърът: Един от мъртвите от "Петрохан" е влизал въоръжен в МОСВ
11 Февр. 2026

7 още по-неудобни въпроса за "Петрохангейт"
11 Февр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Депутатите пощадиха предизборно машините и наказаха диаспората
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?