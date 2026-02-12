Шефът на ДАНС отрече на Петрохан да е имало агенти

"Казах категорично не. И вчера, и преди това служители на ДАНС не са били на място". Това заяви днес вечерта шефът на агенцията Деньо Денев пред журналисти в отговор на въпрос на БНТ "Има ли служители на ДАНС, които са били вербувани?". Питането бе по повод драмата на Петрохан.

По-рано през деня Ивайло Мирчев, съпредседател на ДБ, заяви в парламента, че данни от различни източници сочат, че поне две от лицата в хижа "Петрохан" са имали взаимодействие с ДАНС (или вербувани), но това не е било споменато от ръководството на агенцията вчера на парламентарното изслушване. По време на изслушването и.ф. председателят Деньо Денев отказа да даде информация в откритата част на заседанието на въпрос дали лица, свързани с трагедията, са били агенти или сътрудници на службата. "След като заседанието беше закрито, шефът на ДАНС заяви, че не знае нищо и няма никаква представа. Преди това обаче наш сътрудник засне как той провежда консултация с депутата от ГЕРБ и бивш министър Терзийски", каза Ивайло Мирчев. Атанас Атанасов допълни: "Демонстрирано бе явно неуважение към парламента като висш орган на държавната власт. В откритата част той каза, че не може да сподели информация, а в закритата - че няма да ни каже". Асен Василев пък изрази сериозна тревога относно ролята на ДАНС в случая "Петрохан": "От изявление на МВР стана ясно, че групата е наблюдаваната повече от 12 месеца и в нея имало внедрени агенти на ДАНС. Ако агенцията е позволила да се случат тези ужаси, докато имала хора вътре, това означава, че те не са само наблюдатели, а може би и организатори", коментира Василев. Той допълни, че това е знак за "опънат чадър" над престъпна дейност от страна на държавата в лицето на Деньо Денев.

Само активни наблюдатели ли са били ДАНС или и организатори? pic.twitter.com/0idagzBZsf — Продължаваме Промяната / We Continue The Change (@promenibg) 12 февруари 2026 г.

Накрая ПП-ДБ призова за оставка на Денев. Вечерта обаче той каза, че чува от медиите за искането. "Предвид получените в ДАНС сигнали и извършената проверка, всички материали са изпратени на прокуратурата. Така че ДАНС си е свършила работата, извършена е проверка, установени са налични данни за престъпление", отговори на критиките той.

ПРЕДИЗБОРЕН ЦИРК

Пак днес в пленарната зала декларация на ИТН във връзка със случая "Петрохан" доведе до спречкване между депутати от партията на Слави Трифонов и ПП-ДБ. Наложи се дори да бъде дадена 15 минути почивка, за да се успокоят страстите.

В декларацията Станислав Балабанов каза, че е родител и не може да повярва какво се е случвало години наред в една затворена неправителствена организация, маскирана като природозащитници. Не мога да повярвам кога загубихме инстинкта да пазим децата си, коментира той, цитиран от БТА, и допълни, че е отвратен. "Не мога да повярвам, че един баща, при наличието на първите три трупа, казва, че е спокоен, защото детето му е с Калушев. Не мога да повярвам, че след това, което се случи с детето му, още казва: „Аз му вярвам“, коментира Балабанов. И призова ПП-ДБ да излизат и да коментират тази декларация, обвинявайки ги за създаването на частното училище "Космос" и за "промени в законите да ги пази тези НПО-та". "Време е за онзи традиционен консерватизъм, който на вас ще ви отреже главите за тези избори", заяви Балабанов.

Божанов му обясни, че всички са отвратени от случващото се и точно затова ПП-ДБ настояват за разсекретяване на всички документи, "за да видим дали институциите са прикривали нещо, дали е имало политически чадъри". "Виждам вашия гняв, че няма да влезете в следващия парламент, но не раздирайте обществото с тези гнусни спекулации", обърна се Божанов към ИТН. На което председателят на групата на ИТН обяви, че смятат, че те "подкрепят педофилите", за което той, както и Балабанов се сдобиха със забележки. Последва забележка и за лидера на "Възраждане" Костадин Костадинов, който опита да се включи в спора на страната на ИТН.

Божидар Божанов им обясни, че ПП-ДБ подкрепят всички мерки, включително законопроект за публичност на влезлите в сила присъди за посегателство на деца, и ще разширят с предложения такива хора да не могат да заемат публични длъжности.