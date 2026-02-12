Сандов и Терзиев признаха, че са ходили в хижа "Петрохан"

Бившият екоминистър Борислав Сандов и столичният кмет Васил Терзиев признаха, че са били в хижа "Петрохан".

Първо, Сандов заяви в ефира на БНТ, че е ходил три пъти. Това се е случило след подписването на споразумението със сдружението "Национална агенция за контрол на защитените територии".

Сандов, който беше част от правителството на Кирил Петков в периода декември 2021 г. - август 2022 г., каза, че е ходил в хижата веднъж като министър, за да се увери, че НАКЗТ не работи фиктивно и че разполага с техника и база. Той разказа, че видял на място множество кислородни бутилки, които свързва с гмуркане, видял високопроходим джип. "Бях 10 минути, не съм се разхождал", обясни той и отговори на въпроса на журналистите, че не е виждал деца в хижата при това си посещение.

"Знам, че имаха възможности, но не съм ги питал откъде са им парите", каза още той.

После обаче, вече не като министър - през 2023 г. и 2024 г. се е качвал още 2 пъти със семейството си в най-горещите дни през лятото. "Посещавал съм хижата още 2 пъти в жегите, еднодневно, семейно, в лично качество", каза той.

На въпрос как е бил допускан, след като по принцип външни лица не са имали достъп до мястото, той каза, че "там не се запазва нощувка. Обадил съм се, че се качвам, ще дойда да пия чай."

При тези частни посещения Сандов е видял и момчето, което е една от жертвите в случая. "Веднъж съм виждал там момчето от видеото. Мислех, че е син на Ивайло Калушев", каза той и допълни, че не е коментирал това с Ивайло Калушев. "Пили сме чай на верандата и сме коментирали политически теми и теми, свързани с околната среда", каза той.

За споразумението с НАКЗТ

Сандов обясни, че още през 2022 г. е викан в ДАНС във връзка със споразумението за партньорство със сдружението. Според него "въпросът се измества заради несправянето с криминалната част на темата" и защото предстоят избори.

Според него споразумението не е незаконно, както излиза от думите от министъра в оставка Манол Генов. "То не е разрешително, не е договор. То е все едно си казваме - нека да работим заедно. То не създава правомощия, не вменява задължения, не изземва функции от държавата", посочи Сандов. И уточни, че са правени проверки от МОСВ и не са констатирани нарушения от сдружението. Не беше попитан и не обясни за разликата в документите, които са в министерството и на сайта на НПО-то.

Бившият министър обясни още, че не е познавал хората от НАКЗТ преди споразумението. То било по тяхна инициатива, имали среща в министерството. Той категорично отрече разказите на Генов, че има свидетели как представители на НПО-то са влизали въоръжени в министерството. По думите на Сандов това е невъзможно, а и пред кабинета на министъра постоянно имало представител на НСО. Той окачестви думите на Генов като "една жена каза", което пък предизвика министърът в оставка да се обади по телефона в ефир, за да каже на Сандов, че жените са две.

Сандов обобщи, че не вижда какво обвинение би могло да му бъде повдигнато от правозащитните институции във връзка със споразумението.

"Омерзен съм от опита да се прехвърли политическа отговорност", каза няколко пъти той. Колкото до членството на НАКЗТ в Europarc, за което Генов вчера обясни, че се е случило след подписването на споразумението между сдружението и МОСВ, Сандов призна, че е виждал само снимки, които са му представяли. Сега той проверил, и в действителност по онова време не били членове. Възможно било обаче да са били асоциирани членове, допуска Сандов.

Терзиев дарил 70-80 000 евро и бил последно в хижа "Петрохан" през юни-юли 2025 г.

Кметът на София Васил Терзиев също призна, че е бил в хижата, като за последно това е станало през юни-юли 2025 г. На брифинг в Столичния общински съвет (СОС) той уточни, че е дарил около 70-80 хил. евро на Ивайло Калушев.

На 4 февруари Терзиев съобщи във "Фейсбук", че е познавал лично жертвите край Петрохан - Иво, Дечо и Пламен. "Всички, които сме имали досег с тях, можем да кажем едно и също: добри, скромно живеещи хора, избрали да водят битка с неравен и често брутален враг", написа той.

"Нормално е, когато съм дарявал пари на някого да съм поне запознат с това какво правят и да имам убеденост, че тези хора наистина извършват такава дейност (по опазване на околната среда, бел. ред.)", коментира днес столичният кмет. Той подчерта, че дарителството не означава участие в управлението или контрол върху дейността на дадена организация: „Това е като да ми кажете, че съм спонсорирал "Пирогов" и че аз имам отношение към това, че те примерно са направили някакви злоупотреби със здравната каса. Аз нямам отговорност към това "Пирогов" как прави обществени поръчки, например.“

В изявлението си Терзиев постави въпроси към отговорните институции: „Къде е министърът на вътрешните работи? Къде е главният секретар? Хората, които дължат отговори на обществото. Да ни успокоят. Тях ги няма.“

Терзиев определи част от публичните твърдения като обидни. „И да ми пришиват всичките тези гнусотии, които се казаха, ми е изключително обидно. Поредният клин и разделение. Търси се политически дивидент, защото идват изборите. Сатанизират се едните, сатанизират се другите. В тези моменти се вижда колко грозно е всичко.“, заяви той.

За оръжия, внушения и религиозни теми кметът беше категоричен: „Никога не съм виждал някой от тях да бъде запасан с пистолет. За наркокартели никога не е ставало дума.“

По повод религиозни внушения той заяви: „Аз не съм будист, не съм дъновист. Аз съм най-нормален човек, който ходи в църква.“

В края на изявлението си Терзиев каза, че винаги прави самооценка: „Дали съм се объркал? Най-вероятно съм се объркал. Аз съм човек, който си задава въпроса къде съм се объркал в преценката си. Но това не е ключовият въпрос.“

Терзиев заяви готовност за съдействие. „Ще се радвам, когато ме извикат от прокуратурата да дам свидетелство”.