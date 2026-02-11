Шефът на ДАНС скри дали "рейнджърите" са били агенти

Булфото Представители на различни институции застанаха пред депутатите. Въпреки всички изявления, че случаят "Петрохан" е без аналог в най-новата ни история, вътрешният министър Даниел Митов отсъстваше от заседанието.

И на закрито заседание в парламента и.ф. председател на ДАНС Деньо Денев не е отговорил на депутатите дали жертвите от случая "Петрохан" са били агенти. Това се разбра от статус на Ивайло Мирчев (ПП-ДБ) във Фейсбук. "ДАНС се оказа замесена в казуса "Петрохан". На въпрос дали сред шестимата загинали има вербувани от ДАНС шефът ѝ Деньо Денев отказа да отговори в открито заседание на парламента, тъй като информацията за вербувани лица е секретна. Засекретихме заседанието, за да получим отговор. Бе дадена 15 мин. почивка. По време на почивката шефът на ДАНС Денев отиде на инструктаж при депутата от ГЕРБ Христо Терзийски пред кабинетите на ДПС - Ново начало. След като се върна в пленарна зала, Денев отказа да отговори дали ДАНС са вербували някого от шестимата мъже, дали те са били под наблюдение и каква е била ролята на ДАНС в тази трагедия", пише Мирчев.

Изслушването в Народното събрание по повод случая "Петрохан" по-рано беше сведено до размяна на политически атаки и обвинения между водещите парламентарни формации.

Първата част от изслушването, по време на което силно впечатление направи отсъствието на вътрешния министър в оставка Даниел Митов, протече при включени камери и микрофони. Пред депутатите говориха екоминистърът Манол Генов, зам.-вътрешният министър Филип Попов, шефът на "Национална полиция" Захари Васков, директорът на ГДБОП Боян Раев, и.ф. председател на ДАНС Деньо Денев, шефката на Държавната агенция за закрила на детето Теодора Иванова. Всички обясниха колко работа са свършили сега, както и в миналото. От думите им се разбра, че много пъти различни данни са препращани в прокуратурата. Бяха повторени вече изнасяни факти по случая. Ново беше изнесеното от ГДБОП, че последно във Фейсбук на Калушев е влизано на 3 февруари около 9 ч. Новост е и признанието на Денев, че има дело за престъпление по служба.

"По отношение на последната част на темата на днешното изслушване, служебно ми е известно, че по казуса към настоящия момент има активно наказателно производство срещу длъжностни лица и лице, заемащо висша публична длъжност към онзи момент за престъпление по служба", каза Денев пред депутатите, без да внесе яснота кога е образувано въпросното производство.

Попов разказа хронологията, която е известна дотук - на 2 февруари около 11:30 е получен сигнал на 112, за това, че пред хижата са намерени три тела и хижата е била частично изгоряла. Така са открити първите три жертви - Ивайло Иванов, Пламен Статев, Дечо Василев. Той изреди подробно какви са трите оръжия, които са намерени край телата на тримата.

Установено е, че в хижата с починалите са живеели и Ивайло Калушев, 22-годишният Николай Златков и 15-годишният Александър. Първите двама са обявени за издирване. Бащата на момчето отказва да го подаде за издирване.

Отново беше съобщен и маршрутът на кемпера, в който в неделя бяха открити простреляни Калушев, Златков и детето. На една от камерите на бензиностанция край Ихтиман се вижда, че заедно с тримата в кемпера има и непълнолетно момиче. То е откарано до домашния си адрес в София. Момичето е установено и разпитано.

Следва откриването на кемпера с трите тела вътре.

"Обществото може да бъде успокоено само с разкриването на истината по този случай, който е без аналог в най-новата история на България", заключи Попов. И добави, че една от версиите е "затворено общество с елементи на секта".

Екоминистърът Манол Генов говори за рамково споразумение за сътрудничество между министерството и сдружението "Национална агенция за контрол на защитените територии". Генов разказа вече изнесеното от него във връзка със сдружението и опитите да бъде прекратено споразумението с него, както и за проверките на място в хижата. Той посочи, че дирекциите в министерството не са инициирали сключването на споразумението, нито са участвали при изготвянето му. Освен това не били спазен и редът за документооборота. В МОСВ споразумението се съхранява не в оригинал и върху лист, който не е бланка на министерството. То е само с подписи и отбелязване "вярно с оригинала", докато на сайта на сдружението споразумението е на бланка на МОСВ и с печат.

Директорът на националната полиция Захари Васков посочи, че тече проверка как са издадени разрешенията за оръжие на хората от "Петрохан". Директорът на ГДБОП Боян Раев разказа как след молба за съдействие от сектор "Убийства" от сектор "Киберпрестъпност" са достъпили фейслук профила на Калушев. Така установили, че на 1 февруари той е публикувал Ботевото "Борба". Било изпратено запитване до "Фейсбук" за локализиране на мястото, откъдето е влизано в профила. И станало ясно, че това IP адрес на "Старлинк", последно на 3 февруари, около 9 ч. От "Старлинк" пък дали приблизително местоположение на сателитната чиния - в района на пещерата Леденика. "Хексагон с голям радиус на окръжността, почти целия врачански Балкан", посочи Раев.

Народното събрание реши да закрие втората част от заседанието по предложение на Тошко Йорданов, който иска да знае дали политици или други хора от властта имат връзка със случая "Петрохан". Той се интересува също и дали в телата на тримата мъже, открити пред хижата, има открити опиати, както и дали при другите тела - от кемпера под Околчица, има установена семенна течност.

Какви изводи си направиха политиците

Маноил Манев от ГЕРБ обяви, че е объркан защо е било поискано изслушването на този начален етап на разследването. Според него това е станало заради желание на политици да си направят предизборна кампания или да се опитат предварително да се оправдаят за нещо. Манев даже цитира Библията - няма нищо, което е тайно, което да не стане явно. Накрая започна да разсъждава, че не станало ясно кой от депутатите къде е застанал в морален план.

Божидар Божанов от ПП-ДБ заговори за огромното недоверие в институциите и посочи като причина "пропагандата и лъжите", както се изрази, за което обвини Деньо Денев и Борислав Сарафов. Божанов каза, че "Денев ходи на инструктаж в кабинети, свързани с ДПС", и показа снимки. По думите му, висши държавни служители "изпълняват политически поръчки". Той призова да се разсекретят всички материали, с които ДАНС разполага, и да се предоставят на парламента.

Цвета Рангелова от "Възраждане" обяви, че изслушването изобщо не е за това докъде е стигнало разследването, а за действията на замесената в случая НПО. Тя цитира имена на няколко министри от правителството на ПП-ДБ - Надежда Йорданова, Борислав Сандов, Бойко Рашков, които според нея имат отношение към дейността на организацията; спомена и името на столичния кмет Васил Терзиев. Това доведе до разпра с ПП-ДБ, като накрая лидерът на "Възраждане" заплаши обединението, че "ще направя всичко възможно цялата ви престъпна, педофилска секта да бъде премахната от лицето на земята".

Йордан Цонев от ДПС говори в същия дух като "Възраждане" - че НПО-то е било регистрирано толкова бързо и е получило разрешителни за оръжия, защото е имало протекция. Той също изреди имената на споменатите вече министри. Като виновник за всичко той посочи "глобалистката мрежа на Сорос", която според него чрез НПО "атакува тъканта на българското общество, образованието, децата". Даже припомни за искането на ДПС да се създаде комисия, която да разследва Сорос.

А Наталия Киселова, новоизбраният лидер на групата на БСП, обяви, че вината за случилото се пада върху цялото българско общество. Причината според нея е в изоставянето на традиционното образование, което преди е осигурявало възпитание на децата, прекалената либерализация при регистрацията на НПО и прехвърлянето върху сдруженията на изначално държавни дейности.