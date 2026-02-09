Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

ПП-ДБ искат ДАНС да разсекрети данни за рейнджърската "агенция"

Днес, 16:46
На 2 февруари до хижа "Петрохан", собственост на Ивайло Калушев, бяха намерени трима смъртоносно простреляни в главата мъже, а след седмица издирване бяха открити мъртви в кемпер самият Калушев, както и двама младежи.
На 2 февруари до хижа "Петрохан", собственост на Ивайло Калушев, бяха намерени трима смъртоносно простреляни в главата мъже, а след седмица издирване бяха открити мъртви в кемпер самият Калушев, както и двама младежи.

ПП-ДБ внася в Народното събрание проект на Решение за задължаване на ДАНС и прокуратурата да предоставят всяка относима информация във връзка с дейността на Сдружение “Национална агенция за контрол на защитените територии.

Това съобщиха от политическата формация, като настояха ДАНС да разсекрети документи, свързани с дейността на неправителствената организация, чиито основатели бяха открити мъртви с прострелни рани в главата, а прокуратурата разследва убийство и самоубийство.

„В публичното пространство и в институционалния обмен на информация се съдържат данни, че във връзка с дейността на Сдружение “Национална агенция за контрол на защитените територии са изготвяни и/или предоставяни доклади, справки и материали от компетентни органи, включително Държавна агенция „Национална сигурност“, както и че са били образувани проверки и/или досъдебни производства по постъпили сигнали и материали, част от които са приключили с актове на прекратяване“, заявят в своите мотиви вносителите на проекта за решение.

"Сега" също публикува информация, че в прокуратурата е имало разследване по доклада на ДАНС за хижа "Петрохан" и сдружението "Национална агенция за контрол на защитените територии". То е водено в продължение на близо година, но е прекратено през декември 2025 г.

Прокуратурата е разследвала хижа "Петрохан", но е прекратила делото
В прокуратурата е имало разследване по доклада на ДАНС за хижа "Петрохан" и сдружението "Национална агенция за контрол на защитените територии". То е водено в продължение на близо година, но е прекратено през декември 2025 г.
СЕГА
09 Февр. 2026

От ПП-ДБ настояват Народното събрание да задължи ДАНС и прокуратурата да предоставят на парламента всички доклади, справки и други документи, вкл. такива, представляващи класифицирана информация, изготвени във връзка с дейността на сдружение “Национална агенция за контрол на защитените територии”.

Информация ще бъде изискана и във връзка с всички приключили проверки и прекратени досъдебни производства, образувани по повод на постъпили сигнали, доклади и материали. 

Освен това ПП-ДБ предлагат НС да възложи на ДАНС да извърши преразглеждане на основанията за класификация на документите и материалите във връзка с дейността на природозащитното сдружение, както и да предприеме действия по снемане или понижаване на нивото на класификация, когато са отпаднали законовите основания. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Петрохан, Ивайло Калушев

Още новини по темата

Убийство и самоубийство са основните версии по случая "Петрохан"
09 Февр. 2026

Прокуратурата е разследвала хижа "Петрохан", но е прекратила делото
09 Февр. 2026

Откриха мъртви и другите трима от Петрохан
08 Февр. 2026

Яни Макулев: Не, Иво Калушев не е убиец
07 Февр. 2026

Пожарът в хижата в Петрохан не е засегнал част от камерите
07 Февр. 2026

МВР е по следите на собственика на хижа "Петрохан"
06 Февр. 2026

Дете и младеж са в неизвестност заедно със собственика на хижа "Петрохан"
06 Февр. 2026

Митов нареди проверка на полицията заради убийствата на Петрохан
05 Февр. 2026

5 неудобни въпроса за мистерията в Петрохан
04 Февр. 2026

Сарафов определи случая "Петрохан" като по-фрапиращ от "Туин Пийкс"
04 Февр. 2026

Версиите за смъртта на тримата мъже край Петрохан - мафия, секта, Мексико, екология
03 Февр. 2026

Убитите в хижа "Петрохан" са били от паравоенна дружинка
03 Февр. 2026

Прокуратурата: Разследваме убийство на тримата мъже
02 Февр. 2026

Зима обхваща страната
29 Ноем. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Зарков се изправя срещу инстинкта за власт на БСП
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?