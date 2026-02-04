Втори съд разби на пух и прах обвинителния акт срещу Демерджиев

Втори съдебен състав направи на пух и прах обвинителния акт срещу бившия служебен вътрешен министър Иван Демерджиев и върна делото на прокуратурата. Това се вижда от съдебните регистри.

На 24 април м.г. Демерджиев беше обвинен заради подписаното на 2 юни 2023 г. допълнително споразумение за увеличаване на цената по договора за изграждане на системата за изготвяне на български лични документи. "Така той нарушил закона за обществените поръчки и Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки в МВР", твърди прокуратурата и сочи размера на безстопанствеността - 1 482 218 лв. Самото разследване е образувано още през 2023 г.

"Безстопанствеността обаче настъпва с плащането, което е направено от Калин Стоянов," казва Демерджиев. По-късно той съобщи, че прокуратурата е променила обвинението му - от безстопанственост в умишлено сключване на неизгодна сделка, без да променя твърденията си по фактите.

Софийският градски съд намери неясноти в обвинителния акт, които пречат на защитата, и върна делото на прокуратурата. Тя протестира и така делото се озова в Софийския апелативен съд. В началото на седмицата съдиите Мария Митева, Петър Гунчев и Татяна Грозданова потвърждават това, като определението им е окончателно.

Те например пишат, че не е ясно как е формирана вредата и какво е било дължимото поведение от Демерджиев.

Една сделка може да е била изначално неизгодна и ненужна, а може да е била нужна, но да е сключена на завишени цени. Прокуратурата трябва да обясни коя от двете хипотези има предвид, смята съдът, защото това е от значение за дефиниране на начина на възникване и размера на вредата.

От определението на съда изскача и друга интересна подробност по делото срещу бившия министър - Софийският градски съд е приел, че бившата заместничка на Демерджиев Моника Бийчър, на която прокуратурата беше назначила денонощна охрана на територията на България, както и охрана с технически средства на домашния ѝ адрес, всъщност не е застрашена и няма защо да се пази от държавата като защитен свидетел. Съдът приема, че Бийчър не е дала никакви конкретни аргументи за това, че се страхува като свидетел по делото. Бийчър опитва да обжалва това определение, като твърди, че в резултат на свидетелстването ѝ по делото е възникнала или може да възникне опасност за живота и здравето както на нея, така и на близките ѝ. Твърди, че много пъти, докато е била зам.-министър, е била заплашвана от Демерджиев и от хора в неговия екип. Бил ѝ упражняван натиск при вземането на решения. Апелативният съд обаче казва, че определението на градския не подлежи на контрол. А тъй като делото се връща на прокуратурата, ако тя прецени, е свободна отново да назначи охрана на свидетелката.

Бийчър беше освободена от служебния премиер Гълъб Донев по искане на Демерджиев. Той разказва, че това е станало, след като Бийчър поискала индексация с 40% на договора за документите без никаква обосновка, като единственият мотив, който изложила за промяната пред Демерджиев, бил "законът позволява да се увеличи с до 50%". След тази случка и след махането на Бийчър, Демержиев поел контрол върху подготовката на договора за новите лични документи. На въпроса защо дамата е защитен свидетел, с какво са застрашени животът и здравето ѝ, Демерджиев обясни, че тя се почувствала притисната, защото докато работела в МВР, шофьорът ѝ бил тестван за алкохол и наркотици 2 пъти.