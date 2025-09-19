Бившият МВР-шеф Демерджиев вече е обвиняем за неизгодна сделка

Софийската градска прокуратура е променила обвинението на бившия служебен вътрешен министър Иван Демерджиев. Новината съобщи самият той във Фейсбук. "Отивам подопечните на Кой в СГП да ми изменят обвинението! Това в безстопанственост се оказа доста трудно! Май осъзнаха, че трябва да посочат и докажат конкретни нарушения на закона, което явно ги разколеба и ги накара да предпочетат друго. Явно осъзнаха и че при безстопанственост, обвиняем трябва да е любимото пуделче на Пеевски - Калин Стоянов!", обяви Демерджиев. И допълни, че е бил призован в 19:20 ч. по телефона.

Обвинението на Демерджиев вече не е за безстопанственост, а за умишлено сключване на неизгодна сделка. Твърденията на прокуратурата по фактите остават същите.

На 24 април т.г. бившият служебен министър беше обвинен заради подписаното на 2 юни 2023 г. допълнително споразумение за увеличаване на цената по договора за изграждане на системата за изготвяне на български лични документи. "Така той нарушил закона за обществените поръчки и Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки в МВР", твърди прокуратурата и сочеше размера на безстопанствеността - 1 482 218 лв. Самото разследване е образувано още през 2023 г. "Безстопанствеността обаче настъпва с плащането, което е направено от Стоянов," обясни Демерджиев пред "Сега" днес. Той посочи още, че разследващите са отказали всички негови доказателствени искания за разпити на свидетели, проверки, очни ставки.

"Изключително негодно обвинение, писано като от ученик. Не се сочи в какво се изразява неизгодната сделка", коментира още Демерджиев. Той разказа и че по делото има назначена експертка от Бургас, чиито заключения прокуратурата е връщала 4 пъти с нови указания, "за да преработи заключенията си така, че да им хареса".

Както "Сега" разкри през май по делото на Демерджиев има защитен свидетел. Той обясни днес, че иде реч за бившата му заместничка Моника Бийчър, освободена от служебния премиер Гълъб Донев по искане на Демерджиев. Това е станало, след като Бийчър поискала индексация с 40% на договора за документите без никаква обосновка, като единствения мотив, който изложила за промяната пред Демерджиев, бил "законът позволява да се увеличи с до 50%". След тази случка и след махането на Бийчър, Демержиев поел контрол върху подготовката на договора за новите лични документи. На въпроса защо дамата е защитен свидетел, с какво са застрашени животът и здравето ѝ, Демерджиев обясни, че тя се почувствала притисната, защото докато работела в МВР, шофьорът ѝ бил тестван за алкохол и наркотици 2 пъти.

Демерджиев обясни още, че единствената му среща в фирмата-изпълнител била, когато бил подведен, че от самата фирма настояват за замяна на елементи по договора с много по-скъпи. Оказало се обаче, че предложението за това дошло от Бийчър.

Първоначално на бившия министър беше определена гаранция от 10 000 лв., но Софийският градски съд отмени това прокурорско постановление. Демерджиев коментира тогава, че съдът е стигнал до извода, че липсват всякакви мотиви за наложената мярка, както и че от събраните по преписката доказателства "не може да се направи обоснован извод за наличието на обосновано предположение, че обвиняемият е съпричастен към извършване на престъплението, за което е привлечен към наказателна отговорност".

Наблюдаващ прокурор по делото е бившият зам. градски прокурор Ивайло Петров, за когото Демерджиев обясни, че не му е "виждал очите", защото всички действия се извършват от антикорупционната комисия. "Натискът върху тези хора се вижда", категоричен е Демерджиев.

Още на 25 април, когато прокуратурата обяви обвинението, той каза пред "Сега", че всеки разумен човек би разбрал, че то е следствие на това, че е осветил влиянието на Делян Пеевски в МВР и прокуратурата. То е и поредно доказателство, че прокуратурата не е независима, смята той. Бившият министър посочи, че от подписването на договора, заради който е обвинен, е минало доста време и очевидно събитията сега са в отговор на неговите думи и действия.

"Ако някой е извършил безстопанственост (а такава няма), то това е Калин Стоянов, министърът на Пеевски", категоричен е Демерджиев по адрес на приемника си, който вече е депутат от ДПС - Ново начало на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски.

И сега бившият министър напомни, че МВР е било на ръба да спре да издава нови лични документи, а тези, с по-добра защита, са били и част от изискванията за членство в Шенген.

Още през пролетта, когато се разбра за обвиненението на Демерджиев, който е адвокат от Пловдив, близo 200 aдвoĸaти oт цялaтa cтpaнa зa пo-мaлĸo oт двa дни cъбpaxa пoдпиcĸa и излязoxa c дeĸлapaция в негова зaщитa. "Bcяĸo тeндeнциoзнo, злoнaмepeнo и явнo пopъчĸoвo пoceгaтeлcтвo нaд дoбpoтo имe и oбщecтвeния aвтopитeт нa дopи и eдин eдинcтвeн бългapcĸи aдвoĸaт e пoceгaтeлcтвo и cpeщy aвтopитeтa и нeзaвиcимocттa нa цялaтa aдвoĸaтypa. И cpeщy ocнoвитe нa пpaвoвaтa дъpжaвa и чecтнoтo пpaвocъдиe", обявиха те.