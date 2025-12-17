Съдът шамароса прокуратурата на старта на делото срещу Демерджиев

Софийският градски съд откри пропуски на прокуратурата в обвинителния акт срещу бившия служебен вътрешен министър Иван Демерджиев и го върна на прокуратурата.

Обвинителният акт срещу Демерджиев беше внесен през октомври, след като през май той беше обвинен заради подписаното на 2 юни 2023 г. допълнително споразумение за увеличаване на цената по договора за изграждане на системата за изготвяне на български лични документи. Първоначално обвинението беше за безстопанственост, а после беше преформулирано за умишлено сключване на неизгодна сделка. Твърденията на прокуратурата по фактите остават същите.

Днес над 40 минути магистратите се мотивираха защо от обвинителния акт не може да се разбере за какво точно е обвинен Демерджиев и в този смисъл не е възможно да се защитава, но и самият съд не е в състояние по тези данни, описани в обвинителния акт да прецени дали той е виновен или невинен.

Съдът почти изцяло се съгласи с тезата на защитата, че не става ясно в какво е обвинен Демерджиев, дали той не е трябвало изобщо да сключва допълнителни споразумения за индексация на суми отделни дейности по голямата обществена поръчка за документи за самоличност, или че са неизгодни самите допълнителни споразумения, разказва БНР. Прокуратурата може да протестира връщането на делото пред горната инстанция. Ако актът на градския съд бъде потвърден, обвинителният акт ще трябва да бъде преработен.

Прокуратурата твърди, че с договора "той нарушил закона за обществените поръчки и Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки в МВР", твърди прокуратурата и сочи размера на безстопанствеността - 1 482 218 лв. Самото разследване е образувано още през 2023 г. "Безстопанствеността обаче настъпва с плащането, което е направено от Калин Стоянов," обясни Демерджиев пред "Сега" пред септември.

"Изключително негодно обвинение, писано като от ученик. Не се сочи в какво се изразява неизгодната сделка", коментира още Демерджиев тогава. Той разказа и че по делото има назначена експертка от Бургас, чиито заключения прокуратурата е връщала 4 пъти с нови указания, "за да преработи заключенията си така, че да им хареса".

Наблюдаващ прокурор по делото е бившият зам. градски прокурор Ивайло Петров, за когото Демерджиев обясни, че не му е "виждал очите", защото всички действия се извършват от антикорупционната комисия. "Натискът върху тези хора се вижда", категоричен е бившият министър.

Още на 25 април, когато прокуратурата обяви обвинението, той каза пред "Сега", че всеки разумен човек би разбрал, че то е следствие на това, че е осветил влиянието на Делян Пеевски в МВР и прокуратурата.

През пролетта, когато се разбра за обвинението на Демерджиев, който е адвокат от Пловдив, близo 200 aдвoĸaти oт цялaтa cтpaнa зa пo-мaлĸo oт двa дни cъбpaxa пoдпиcĸa и излязoxa c дeĸлapaция в негова зaщитa. "Bcяĸo тeндeнциoзнo, злoнaмepeнo и явнo пopъчĸoвo пoceгaтeлcтвo нaд дoбpoтo имe и oбщecтвeния aвтopитeт нa дopи и eдин eдинcтвeн бългapcĸи aдвoĸaт e пoceгaтeлcтвo и cpeщy aвтopитeтa и нeзaвиcимocттa нa цялaтa aдвoĸaтypa. И cpeщy ocнoвитe нa пpaвoвaтa дъpжaвa и чecтнoтo пpaвocъдиe", обявиха те.