БСП разбрала от медиите за оставката на кабинета

12 Дек. 2025
Гъсти облаци надвиснаха над Атанас Зафиров.
БГНЕС
Гъсти облаци надвиснаха над Атанас Зафиров.

Потвърди се едно вчерашно предположение - БСП е научила от медиите, че пада кабинета, в който тя участва. “Ръководството на БСП не беше уведомено, че правителството подава оставка. Така не се прави", каза днес пред Нова телевизия Румен Петков, лидер на АБВ и партньор на столетната партия. Не били извършени предварителни разговор и анализ. Петков оцвети енигматично темата: "Но логиката в случая е разбираема, защото старата политическа мъдрост гласи, че който прави мирните промени невъзможни, прави насилствените неизбежни”.

Петков отрече слуховете, че БСП ще се опита да състави правителство с третия мандат при предстоящата процедура, която следва да изпълни Румен Радев. "Не сме водили преговори с ГЕРБ", уточни по въпроса.

Днес БСП проведе коалиционен съвет, след който бе обяснено, че партията ще настоява в 2026 г. да се влезе с новия бюджет. В проекта били издействани редица социални придобивки.

Успоредно текат неофициални информации за огромно вътрешно напрежение и предстоящи искания за оставка на лидера Атанас Зафиров и цялото ръководство. Партийният актив винаги е бил против коалиция с ГЕРБ и сътрудничество с Делян Пеевски. 

 

