ПП-ДБ: В петък вот на недоверие и свикваме нов протест

Оттеглянето на бюджета за следващата година се оказа недостатъчно и сега от ПП-ДБ искат правителството да подаде оставка до края на седмицата. Ако това не се случи, обединението ще внесе вот на недоверие и ще поиска "колективно с гражданите на протеста" оставката на кабинета. Това стана ясно от първия брифинг на ПП-ДБ след вчерашния протест. Вотът ще е заради цялостния провал на управлението. По-късно следобед в обръщение във Фейсбук Асен Василев обяви, че в петък - 5 декември, ПП-ДБ внасят вота на недоверие, а при обсъждането му следващата седмица свикват нов протест.

"Чухме хората на протеста - те искат оставката на това правителство и излизането на Борисов и Пеевски от политиката. Ние ги подкрепяме. Нашето съобщение е - подайте оставката на това правителство, защото то няма моралното право да управлява страната. Видяхме достатъчно хора, които искат нови избори. Ако правителството не подаде оставка тази седмица, ще внесем вот на недоверие", каза съпредседателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев.

"Като не искате мира, на ви секира, както е казал хан Крум", заяви лидерът на ДСБ Атанас Атанасов. Той призова да се спрат процедурите по избор на шефове на ДАНС, ДАР и ДАТО и призова президента Румен Радев: "Виждам, че президентството му е тясно, нека реши какво да прави".

Единият от съпредседателите в ПП-ДБ Божидар Божанов заяви, че изтеглянето на бюджета е закъснял ход. "Не може да има друг бюджет, защото този е пленен от Пеевски. Затова и нашето искане се присъединява към искането на протеста. Нашите инициативи - санитарен кордон и законодателни промени, не бяха чути. Еврозоната има подкрепата на нашата коалиция", каза Божанов по повод разпространяваното от управляващите мнение, че ПП-ДБ организират протести, за да спрат влизането в еврозоната.

Другият съпредседател в ПП-ДБ Ивайло Мирчев пък заяви, че дори и оставката на вътрешния министър Даниел Митов вече не е достатъчна. "Вътрешният министър е сламеното мекере на Пеевски", каза той. И добави: "Преди ни обвиняваха, че само Пеевски ни е в главата, но сега Пеевски е в главата на всички". Той определи Бойко Борисов като "най-големия политически измамник в България в последните 15 години" - думи, които Асен Василев потвърди.

Тази сутрин зам.-председателят на ПП Николай Денков каза пред бТВ:

"Оставката на правителството я поискаха хората вчера. Ние сме длъжни да откликнем на тяхното искане. Затова от днес искаме оставката на правителството". Бившият премиер заговори и за оставка на изпълняващия длъжността председател на ДАНС. Той я в поиска в случай, че Росен Желязков и Даниел Митов не са били предупредени от агенцията, че се води подготовка за провокации на протестите.

"ДАНС е длъжна, когато има такива организирани групи, които се подготвят, да информира премиера, да информира министъра на вътрешните работи, да му каже - тук предстои организирано меле. Така че сега моят въпрос към премиера, към министъра на вътрешните работи, е те информирани ли са от ДАНС? И ако не са, тогава този председател, изпълняващият длъжността, веднага да си подаде оставката", призова Николай Денков.

В същото време пред Нова тв Ивайло Мирчев от ДБ на въпроса за оставка на правителството отговори така: "Това, което следва, е оставка на вътрешния министър. Бойко Борисов трябва да оттегли бюджета ! Това са първите две важни стъпки. Следват следващите. Пълен провал на това управление, самосвалиха се, самосвалят се, нямат легитимно право да управляват. Ние сме казали още с вота на недоверие, който сме внесли. Показваме много ясното си отношение към това управление. При новите събития от вчера, които показват, че тези хора не могат за управляват, че Пеевски трябва да бъде отстранен - първата стъпка - оставка и внасяне на решение за оттегляне на бюджета.Ние няма да участваме в този парламент в каквото и да е друго мнозинство под каквато и да е друга форма."