Лена Бориславова отпада от листите

Тя обясни, че работи активно по два нови проекта

21 Яну. 2026Обновена
Текат раздели в ПП-ДБ.
БГНЕС
Текат раздели в ПП-ДБ.

Лена Бориславова няма да е кандидат-депутат, стана ясно от думи на Николай Денков пред предаването "Твоят ден" на Nova News. Отказала се сама от участие в изборите.

А по-късно с пост във "Фейсбук" Бориславова само загатна, че активно работи по два нови проекта, с които ще се изправи "по нов начин срещу произвола, безнаказаността, простащината и наглостта в политиката у нас".

Денков добави, че решенията за листите ще се вземат от всички партньори в ПП–ДБ.. В листите на ПП няма да е и Даниел Лорер. Бил изключен от партията. Преди няколко дни Денков предположи, че Лорер може да пристане на ГЕРБ, Лорер пък призова да не се гласува за ПП. И ако тази свада тече отдавна, то ситуацията с Бориславова е нова. "Сега" припомня, че преди 2 дни тя пусна във "Фейсбук" дълъг статус без конкретика, но явно се е отнасял за нейната съдба: 

 

