ГЕРБ, ДПС и ИТН не допуснаха огласяване на всички данни по "Петрохан"

Свързаните с дейността на петроханската група документи в службите няма да бъдат разсекретени. Това стана ясно днес в парламента, след като бе отхвърлено искането на ПП-ДБ всичко налично по темата в ДАНС и прокуратурата през годините да стане публично. "Възраждане", БСП, АПС, МЕЧ и "Величие" подкрепиха ПП-ДБ, но ГЕРБ, "ДПС-Ново начало" и ИТН блокираха предложението.

Подобно искане бе отправяно и в дните по-рано. ПП-ДБ настоява да се огласят още работата на МВР и другите служби по групата в Петрохан.

Тъй като ПП-ДБ непрекъснато е обвинявана, че прикрива нещо по случая, един от лидерите ѝ - Божидар Божанов, призова политическите противници да не лицемерничат. "Нашите опоненти се упражняват от сутрин до вечер върху случая "Петрохан". Някой искал нещо да крие, да замете. Но като тази сутрин стигнахме до нашето предложение да бъде разсекретена цялата информация за дейността около хижата (от ДАНС и прокуратурата), същите тези, които се упражняват, гласуваха против. Политическото лицемерие не е новина, но е важно хората да знаят кой няма какво да крие и кой прикрива информация за отношението на службите към случая", написа той в социалните мрежи.