Опозицията замеси ДАНС в скока на цените на водата

Депутати искат оставката на директорката на ВиК холдинга заради "бомбата" с поскъпването от 1 март

Днес, 11:14
Ирена и Деньо Деневи. Той е временен началник на ДАНС. Кабинетът "Желязков" се опита да го уреди като титуляр, но преди дни служебното правителство на Андрей Гюров оттегли тази кандидатура.
От опозицията видяха дългата ръка на ДАНС в скандала с вдигането на цените на водата. Преди дни стана ясно, че уж "замразеното" поскъпване за дружествата под шапката на държавния ВиК холдинг внезапно е задействано - веднага след встъпването на служебното правителство, и ще влезе в сила от 1 март. 

"Настояваме за оставката на шефката на ВиК холдинга. Това е жената на Деньо Денев, шеф на ДАНС. Не може едно семейство да контролира цената на водата и националната сигурност. Това е огромна сила, огромен инструментариум в ръцете на хора, които в миналото и сега продължават да изпълняват желанията на Пеевски. По наша информация покачването на цените на водата е станало с активното участие на ВиК холдинга", обяви съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов в кулоарите на парламента в петък. 

Жената на председателя на ДАНС Ирена Денева е изпълнителен директор на държавния ВиК холдинг. И тя, и съпругът й са назначения на все още управляващото мнозинство. Опозицията неведнъж е обвинявала ръководството на ДАНС, че агенцията изпълнява поръчки и действа като политическа бухалка. 

Божанов коментира, че обявеното поскъпване на ВиК услугите от 1 март е бомба със закъснител, заложена в края на миналата година от правителството "Желязков". Покачването на цената в никакъв случай не е работа на служебния кабинет, а на КЕВР, на ВиК холдинга и на редовния кабинет, които са заложили тази бомба с цел тя да гръмне в ръцете на служебния кабинет", посочи той.  

"Ние оставката на Деньо Денев сме поискали отдавна по множество поводи. Днес добавяме и оставката на шефката на ВиК холдинга - заради скандала с покачването на цените. Да бъде сменена, за да не стават интриги, да не се обяснява на хората как служебното МРРБ едва ли не вдигнало цената на водата", обясни съпредседателят на ДБ. 

