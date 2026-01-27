Медия без
Въвеждат се задължителни пешеходни походи за служителите на ДАНС

Всеки месец по един работен ден - за поддържане на формата и повишаване на дисциплината

Днес, 10:45
Служителите на ДАНС ще ходят всеки месец организирано в планините

ДАНС въвежда задължително провеждане на организирани пешеходни походи всеки месец по един цял работен ден за държавните си служители. Това става ясно от пусната за обсъждане в правителствения Портал за обществени консултации Инструкция за реда за поддържане на физическата подготовка на държавните служители в Държавна агенция „Национална сигурност“. Въпросният документ е подписан от новия шеф на ДАНС Деньо Денев.

С проекта на нова Инструкция за реда за поддържане на физическата подготовка се цели премахване на индивидуалната форма на физическа подготовка на държавните служители в Агенцията. Такава форма се предвиждаше с досегашната инструкция от 2020 г. При нея се даваше възможност те да осъществяват "обща физическа подготовка чрез занимания с физически упражнения или вид спорт в установеното за ДАНС работно време за не по-малко от два астрономически часа седмично - вторник и четвъртък по един час в работно време и един час в извънработно време, които са последователни". Походите бяха предвидени само като алтернатива.

Очевидно обаче никой не е спазвал правилото да прави индивидуално обща физическа подготовка и затова се предлага да има обща и специализирана физическа подготовка. Именно общата подготовка ще се изразява в задължителни пешеходни походи ежемесечно, в рамките на цял работен ден.

"Провеждането на физическата подготовка на служителите на Агенцията единствено в организирана форма чрез пешеходни походи, създава условия за по-добро планиране и контрол, повишаване на служебната дисциплина и безопасност, оптимално използване на работното време, както и допринася за укрепване на колективния дух, взаимодействието и екипността между служителите", се посочва в мотивите към новата инструкция.

Разписана е и подробна процедура. Таке е предвидено, че пешеходните походи се организират от структурни звена на агенцията с ниво отдел или самостоятелен сектор, или по-високо. Те се провеждат съгласно утвърден план от зам.-председателите на ДАНС съобразно определените им от председателя правомощия за специализираните дирекции и териториалните дирекции, съответно от административния секретар на ДАНС за специализираните административни дирекции. Плановете за пешеходни походи на структурните звена от специализираните дирекции и специализираните административни дирекции пък се изготвят от началниците на отдели или самостоятелни сектори и се съгласуват със съответния директор.

За всеки отделен пешеходен поход се изготвя списък на служителите, които ще вземат участие в него, като задължително се определят служители, които ще бъдат на работните си места.

Посочено е, че "очакваният резултат е да се оптимизира редът за провеждане на физическа подготовка в Агенцията". За изпълнението на проекта на акт не са необходими допълнителни разходи, които да бъдат одобрени по бюджета на ДАНС за 2026 г. за сметка на други бюджети по държавния бюджет.С предложения проект на нормативен акт не се предвижда въвеждането на изисквания на европейското законодателство, нито въвеждането на регулаторни или регистрационни режими.

