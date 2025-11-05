Медия без
МС пак предложи Деньо Денев за шеф на ДАНС, но вече на парламента

Президентът Румен Радев отказа няколко пъти да го назначи и управляващите му отнеха това правомощие

Днес, 18:08
Деньо Денев (вдясно)
БНТ
Деньо Денев (вдясно)

Съвсем очаквано правителството пак предложи фаворита на Делян Пеевски за постоянен шеф на ДАНС Деньо Денев, но вече не на президента, а на Народното съблбрание. След като Румен Радев отказа да издаде указ за Денев, управляващите от ГЕРБ, ДПС, ИТН и БСП само за няколко дни му взеха правомощията по назначаване на шефове на специални служби и ги дадоха на парламента.

И сега след днешното редовно заседание на правителството бе обявено, че отново се предлага Деньо Денев да бъде избран за председател на ДАНС".

Вероятно той ще бъде избран от Народното събрание по най-бързият начин.

Всичко тръгна след като преди няколко месеца  Румен Радев подписа  указа за освобождаването на Пламен Тончев като шеф на ДАНС.  Тончев бе избран за председател на Комисията по досиетата, което си беше повече от понижение и се оценяваше като махане на човека на Радев в ДАНС. Почти веднага след това бе определен за и. ф. председател на ДАНС именно Деньо Денев, какъвто той е в момента.  Дотогава Денев беше зам.-председател на Държавна агенция „Национална сигурност“.

Кадрова чистка в ДАНС стигна до шефовете ѝ във Варна и Пловдив
Чистката в ДАНС стигна до най-големите териториални звена на агенцията. Почти едновременно бяха пенсионирани шефовете на специалната служба в Пловдив и Варна. Информацията е потвърдена от ДАНС пред агенция "Фокус".
СЕГА
23 Авг. 2025

Битката за ДАНС тръгна веднага след като Пламен Тончев зае поста председател на ДАНС през май 2021 г., когато предсрочно бяха прекратени пълномощията на предходния ръководител на агенцията Димитър Георгиев. Това стана по предложение на един от служебните кабинети на Радев. Преди изтичането на мандата му през април 2023 г. Министерският съвет прие решение, с което предложи на президента Румен Радев да го преназначи на същата длъжност и неговият мандат трябваше да изтече през 2028 г.

Дни преди смяната на Тончев президентът обяви, че отстраняването му "е само етап от похода срещу демокрацията". “Целта е много ясна - овладяване на службите, за да се прикрият кражбите, за да бъдат използвани като бухалка срещу неудобните”, посочи тогава Радев.

В същото време от ПП-ДБ поискаха изслушване на Пламен Тончев в парламента, защото подозираха, че той е бил притиснат да се премести от ДАНС в Комисията по досиетата. Тогава все още съпредседателят на ПП-ДБ Кирил Петков заяви пред журналисти в парламента, че от медии се е запознал с информация за потенциален скандал, в който е намесено и името на сина на Тончев. 

Кирил Петков побърза да обясни, че ПП-ДБ не одобряват работата на шефа на ключовата агенция по сигурността, но мотивира искането за изслушването с това, че е притеснително Тончев да бъде понижен от ръководител на ДАНС до "главен архивар тихомълком". Също така преместването му можело да се отрази на националната сигурност, докато наблизо се води война.

Кирил Петков коментира и евентуалното поемане на ДАНС от Деньо Денев още два месеца преди той да бъде сложен временно на този пост. Петков написа във Фейсбук, че "дуетът Пеевски-Борисов бавно и методично се опитва да установи двуглава диктатура в България". Според него ДАНС е "особено важна за подслушването на опозицията и гражданите".

"Сега, в поредния опит за овладяване на институциите, двуглавата диктатура иска да инсталира за шеф на ДАНС Деньо Денев, човек доказал своята 100% лоялност към Пеевски-Борисов, като скалъпи доклада срещу машинното гласуване и реално премахна машинното гласуване за местния вот през 2023 г. Не че настоящият шеф на ДАНС не е компрометиран, но не е 100% човек на дуета", написа още по онова време Петков.

