Кадрова чистка в ДАНС стигна до шефовете ѝ във Варна и Пловдив

Битката за агенцията тепърва ще се разгаря

Днес, 10:56
Кадровият кадрил в ДАНС засега върви тихо
Чистката в ДАНС стигна до най-големите териториални звена на агенцията. Почти едновременно бяха пенсионирани шефовете на специалната служба в Пловдив и Варна. Информацията е потвърдена от ДАНС пред агенция "Фокус".

Досега шеф на ДАНС-Пловдив беше Николай Петров, а постът във Варна се заемаше от Кирил Димов. До избирането на нови шефове техните постове ще бъдат поети от Веселин Начев в Пловдив и от Димитър Димитров във Варна.

Кадрилът в ДАНС по места следва сътресенията по върховете на службата и на национално ниво. Преди три месеца президентът Румен Радев подписа указа за освобождаването на Пламен Тончев като шеф на ДАНС. Това стана, след като Тончев бе избран за председател на Комисията по досиетата, което си беше понижение и се оценяваше като махане на човека на Радев в ДАНС. За и. ф. председател на ДАНС бе определен зам. председателят Деньо Денев.

Пламен Тончев зае поста председател на ДАНС през май 2021 г., когато предсрочно бяха прекратени пълномощията на предходния ръководител на агенцията Димитър Георгиев. Това стана по предложение на един от служебните кабинети на Радев. Преди изтичането на мандата му през април 2023 г. Министерският съвет прие решение, с което предложи на президента Румен Радев да го преназначи на същата длъжност. Неговият мандат трябваше да изтече през 2028 г.

Само дни преди смяната на Тончев президентът обяви, че отстраняването му "е само етап от похода срещу демокрацията". "Целта е много ясна - овладяване на службите, за да се прикрият кражбите, за да бъдат използвани като бухалка срещу неудобните”, посочи още Радев.

В същото време от ПП-ДБ поискаха изслушване на Пламен Тончев в парламента, защото подозират, че той е бил притиснат да се премести от ДАНС в Комисията по досиетата. Тогава все още съпредседателят на ПП-ДБ Кирил Петков заяви пред журналисти в парламента, че от медии се е запознал с информация за потенциален скандал, в който е намесено и името на сина на Тончев. 

Кирил Петков побърза да обясни, че ПП-ДБ не одобряват работата на шефа на ключовата агенция по сигурността, но мотивира искането за изслушването с това, че е притеснително Тончев да бъде понижен от ръководител на ДАНС до "главен архивар тихомълком". Преместването му може да се отрази на националната сигурност, докато наблизо се води война.

Кирил Петков прогнозира и евентуалното поемане на ДАНС от Деньо Денев два месеца преди той да бъде сложен на този пост. Петков написа във "Фейсбук", че "дуетът Пеевски-Борисов бавно и методично се опитва да установи двуглава диктатура в България". Според него ДАНС е "особено важна за подслушването на опозицията и гражданите".

"Сега, в поредния опит за овладяване на институциите, двуглавата диктатура иска да инсталира за шеф на ДАНС Деньо Денев, човек, доказал своята 100% лоялност към Пеевски-Борисов, като скалъпи доклада срещу машинното гласуване и реално премахна машинното гласуване за местния вот през 2023 г. Не че настоящият шеф на ДАНС не е компрометиран, но не е 100% човек на дуета", смята Петков.

Вече трябваше да бъде определен титулярен шеф на ДАНС, но това не е станало и до момента. Правителството твърди, че е дало име за титулярен шеф, което вероятно е на Денев, но че президентът бави нарочно назначението. Само преди дни кабинетът съгласува нов мандат за шеф на НСО на доверения човек на Радев ген. Емил Тонев, което се счита за опит за търгуване на поста на шеф на ДАНС, който да бъде зает от кандидата на Министерски съвет.

