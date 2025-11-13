В НС разчистиха пътя на Денев за шеф на ДАНС

Поне по документи Деньо Денев – фаворитът на управляващите за председател на ДАНС, няма да има проблеми да заеме поста.

Днес следобеда парламентарната комисия по вътрешна сигурност набързо мина поредния етап в процедурата по избора му – проверката по документи. Става въпрос за автобиография, копие на дипломата за висше образование, удостоверения за стаж, съгласие за проверка за принадлежност към бившата Държавна сигурност и т.н. С гласуване комисията удостовери, че всичко с документите е наред. Поне според управляващите, които с гласовете си одобриха проверката, докато опозиционните депутати гласуваха с "против" и "въздържал се".

Така Денев минава на предпоследната права – изслушването във вътрешната комисия. Според процедурните правила то трябва да се проведе до 7 дни от приключването на проверката. Това означава, че ще бъде изслушан до следващия четвъртък. След това идва разглеждането и гласуването на кандидатурата му в пленарната зала на Народното събрание.

Почти няма съмнение, че той ще бъде одобрен. Управляващите настояват за това от месеци, влязоха заради това в конфликт с президента Румен Радев, който отказа да издаде указ за назначението му, а след това дори промениха Закона за ДАНС, за да заобиколят държавния глава и прехвърлиха избора на шефа на ДАНС на парламента. Кандидатурата му беше внесена там от правителството на 5 ноември и, както се вижда, се движи стабилно и бързо през процедурата.