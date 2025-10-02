Управляващите набързо лишиха Радев от влияние над ДАНС

В рамките на 2 часа днес управляващите прокараха през парламента на първо и второ четене промени в Закона за ДАНС, с които лишиха президента Румен Радев от влияние върху агенцията. Досега шефът на ДАНС се предлагаше от Министерския съвет на държавния глава, който утвърждаваше назначението му с указ. Сега вече ще се избира от Народното събрание по предложение на правителството, а президентският указ отпада.

Предложението беше одобрено с гласовете на 120 депутати - от ГЕРБ-СДС, ДПС-НН, БСП-ОЛ, ИТН и независими. Така управляващите разчистват пътя за номинацията им за поста – временният председател на ДАНС Деньо Денев. Той управлява агенцията, откакто Пламен Тончев подаде оставка и оглави комисията по досиетата.

Малко по-късно днес управляващите прокараха аналогични промени и в Закона за СРС, с които на парламента беше прехвърлено и назначението на председателя на Държавна агенция "Технически операции", както и в Закона за Държавна агенция "Разузнаване", с които беше същото беше сторено за шефа на цивилното разузнаване. Тези поправки обаче не успяха да ги приемат на две четения, така че второто остава за следващата седмица. Управляващите бързат - поискаха и получиха срокът между двете четения да е само 3 дни.

Късно вечерта президентът коментира пред журналисти, че целта на властта е да подчини службите "за манипулации по избори, за прикриване на кражби и грабеж, за създаване на компромати срещу неудобните и задушаване на всяка възможна опозиция". Радев обвини водача на ДПС-НН Делян Пеевски, че "взема службите на абордаж с присъдружните му партии". "Помните как "сглобката" похити Конституцията. Пеевски оглозгва това, което е останало от нея, както оглозгва и политически партии – първо ДПС, сега е ГЕРБ, наред са и други", прогнозира държавният глава. Той не спомена нищо за евентуално вето, а каза, че "очаква да реагират българските граждани, защото това е удар по демокрацията, който ще има дългосрочни негативни последици".

Още сутринта политиците коментираха темата пред парламентарните журналисти. От "Демократична България" заявиха, че ще се въздържат от гласуване. "Няма как да подкрепим опита на мнозинството да назначи човека на Пеевски Деньо Денев'', заяви съпредседателят на ДаБГ Божидар Божанов. Той припомни, че ситуацията е идентична с тази от 2013 г., когато "мнозинството на Пеевски, което тогава не включваше ГЕРБ, избра Пеевски за шеф на ДАНС. Сега той (Пеевски - б.а.) по същия начин изменя закона и слага своя човек".

Божанов уточни, че предложените промени не са в разрез с Конституцията, но "въпросът е на баланс". "В предишни моменти Радев имаше свое служебно правителство от една страна, а от другата с подпис като президент назначаваше хора в негов интерес, но сега не е такъв случаят. Има резон да остане балансът и правителството да направи опит да предложи и други хора, защото Деньо Денев не е единствен в тази държава", каза Божанов.

Трябва да се отбележи, че през 2022 г. ПП-ДБ предложиха подобни промени. Тогава обединението поиска шефовете на ДАНС, ДАР и ДАТО да се назначават от правителството по предложение на премиера. Също така искаха шефът на военното разузнаване да се утвърждава от държавния глава само ако е военен, а ако е цивилен, да се назначава от кабинета. ПП-ДБ настояваше да отпадне президентският указ и за назначаването на главен секретар на МВР, а пък НСО да се прехвърли към министъра на отбраната.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов използва случая, за да разкритикува за пореден път президента Румен Радев, като го обвини, че действа като "едноличен господар". "Еднолично назначаваше и шефовете на служби. Сега, когато на някого не му харесва, той го спира. Службите трябва да работят", каза Борисов. И посъветва президента да не се играе с правителството, "което е също толкова легитимно избрано като него", а на депутатите си ще препоръча да подкрепи законопроектите. ''Важно е да имаме силни и организирани служби за сигурност заради войната. Ако има тема, която трябва толкова много да ни тревожи, че да разваля съня ни, това е войната, каза Борисов пред журналисти в кулоарите на парламента'', каза герберският водач. И даде да се разбере, че няма да прави компромиси с друго предложение за председател на ДАНС, различно от Деньо Денев.

"Радев прекали! Това не е игра, а държава! Румене, излез", коментира кратко шефът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски. "Не отговарям за параноята на някои хора. Има си специален раздел в психологията", задочно му отговори Радев чрез медиите.

Администрацията на президента без НСО

Днес следобеда парламентарната комисия по вътрешен ред и сигурност одобри на второ четене законови промени, с които забрани на администрацията на президента да използва превоз от НСО.

Поправките вече бяха приети на първо четене миналия месец. Според вносителите от ДПС-НН повод за поправките е посещение на президента във Варна през август т.г., при който той се появи с кортеж от 7 автомобила. Бившият вътрешен министър и настощ депутат от партията на Делян Пеевски Калин Стоянов, нападна Радев тогава, че използва НСО като "таксиметрова фирма".