Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Възможностите за ново правителство се топят

АПС не смятат, че може да има нов кабинет в настоящия парламент

Днес, 10:44
На срещата при президента Румен Радев пристигнаха председателят на парламентарната група на АПС Хайри Садъков, зам. председателите Севим Али и Танер Али и депутати.
БГНЕС
На срещата при президента Румен Радев пристигнаха председателят на парламентарната група на АПС Хайри Садъков, зам. председателите Севим Али и Танер Али и депутати.

АПС не виждат възможност за съставянето на кабинет в този парламент. Така и хората на Ахмед Доган се наредиха до останалите партии, които на консултациите при президента Румен Радев за съставяне на правителство, заявиха, че такова не може да се осъществи.

Председателят на парламентарната група на АПС Хайри Садъков припомни, че подкрепата им за кабинета "Желязков" е имала за цел осъществяването на няколко важни приоритета - влизането в еврозоната и Шенген. "Повече от 130 народни представители подкрепяха това правителство и бяха оспорени от обществото като представители на този кабинет", каза той.

Във връзка с предстоящите избори АПС заявиха, че държат "изключително на машинното броене и отчитане на резултатите, защото това е по-важният момент, който опорочава избора". Садъков уточни, че АПС вече са внесли съответните предложения за промени в Изборния кодекс.

ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ, "Възраждане" и ДПС-НН, БСП и ИТН заявиха пред президента, че е невъзможно да се търси преконфигуриране в настоящата политическа ситуация.

По-късно днес президентът Румен Радев ще се срещне с представители на партия МЕЧ.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Румен Радев, политически консултации

Още новини по темата

БСП и ИТН не виждат възможност за ново правителство
17 Дек. 2025

"Възраждане" и ДПС се обявиха за нови избори
16 Дек. 2025

Радев може да изчака края на мандата си за нова партия
16 Дек. 2025

Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
16 Дек. 2025

Радев накара ПП-ДБ да обяснят какво значи "ала-бала с президента"
15 Дек. 2025

ГЕРБ прати Сачева сама при Радев, за да откаже първия мандат
15 Дек. 2025

Президентът може да подаде оставка преди назначаването на служебния кабинет
13 Дек. 2025

Радев ще избира служебен премиер сред любимци на Пеевски, ГЕРБ и ПП

12 Дек. 2025

Цял ден политиците се състезаваха с циркове за пред Gen Z
03 Дек. 2025

Рая Назарян "размрази" за гласуване в НС референдума на Радев за еврото
03 Дек. 2025

Радев се опита да яхне протеста
02 Дек. 2025

Радев се заинати и си иска референдума за еврото
19 Ноем. 2025

Управляващите гарантираха оставането на шефа на отбраната до 2028 г.
19 Ноем. 2025

КС: Киселова не е имала право да спре референдума за еврото на Радев
18 Ноем. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов вече залага капан на ПП-ДБ
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Ако днес има предсрочни избори, коя политическа партия бихте подкрепили?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ