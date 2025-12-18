Възможностите за ново правителство се топят

БГНЕС На срещата при президента Румен Радев пристигнаха председателят на парламентарната група на АПС Хайри Садъков, зам. председателите Севим Али и Танер Али и депутати.

АПС не виждат възможност за съставянето на кабинет в този парламент. Така и хората на Ахмед Доган се наредиха до останалите партии, които на консултациите при президента Румен Радев за съставяне на правителство, заявиха, че такова не може да се осъществи.

Председателят на парламентарната група на АПС Хайри Садъков припомни, че подкрепата им за кабинета "Желязков" е имала за цел осъществяването на няколко важни приоритета - влизането в еврозоната и Шенген. "Повече от 130 народни представители подкрепяха това правителство и бяха оспорени от обществото като представители на този кабинет", каза той.

Във връзка с предстоящите избори АПС заявиха, че държат "изключително на машинното броене и отчитане на резултатите, защото това е по-важният момент, който опорочава избора". Садъков уточни, че АПС вече са внесли съответните предложения за промени в Изборния кодекс.

ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ, "Възраждане" и ДПС-НН, БСП и ИТН заявиха пред президента, че е невъзможно да се търси преконфигуриране в настоящата политическа ситуация.

По-късно днес президентът Румен Радев ще се срещне с представители на партия МЕЧ.