Рая Назарян "размрази" за гласуване в НС референдума на Радев за еврото

Предложението на президента Румен Радев за провеждане на национален референдум относно въвеждането на еврото ще влезе в парламентарна зала, след като председателката на Народното събрание Рая Назарян „размрази“ процедурата. Искането на държавния глава бе подадено на 12 май, а на 28 ноември Назарян го е разпределила по четири комисии – правна, за прякото участие на гражданите, по бюджет и финанси и по европейските въпроси – за да бъде подготвено за гласуване в пленарна зала, съобщи dir.bg.

Назарян се съобразява с решението на Конституционния съд, който постанови, че предишната председателка на парламента Наталия Киселова е нарушила Конституцията, като самоволно е отказала да подложи предложението на президента на гласуване. Според КС тя не е имала право да взема решение вместо депутатите.

След решението на КС от ГЕРБ настояха, че Радев трябва да внесе документите отново, тъй като Киселова ги била върнала. Радев опроверга тази теза, заявявайки, че документите никога не са напускали деловодството, и дори предложи да даде входящия номер, ако управляващите „не могат да го открият“.