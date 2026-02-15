Радев ще регистрира коалиция до 4 март

Досегашният президент Румен Радев съобщи, че най-късно на 4 март той и неговият екип ще внесат за регистрация в ЦИК коалиция с ясно име. Той посочи, че законовият срок ще бъде спазен. Също така заяви, че ще бъде обявена и програмата на формацията.

Радев обясни, че за участие в предстоящите избори няма време за създаване за партия.

„Ще излезем на тези избори като коалиция с други партии, които имат редовна регистрация”, каза още той. Но отказа да назове техните имена, „защото знаете как работи репресивната машина”.

Радев подчерта, че се събира голям екип от съмишленици, които да влязат в „разграждане на този олигархичен модел”.

„Всички казват, че ще спечеля вота, но нека резултатът да покаже”, подчерта още досегашният президент.



Защо 4 март?

Съгласно чл. 133 и чл. 139 от Изборния кодекс, партиите и коалициите подават заявление за регистрация не по-късно от 45 дни преди изборния ден. Ако изборите са насрочени за 19 април 2026 г., датата 4 март е ключова, тъй като тя е точно 45 дни преди изборния ден.