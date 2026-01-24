Фракция в БСП иска партията "ръка за ръка" с Румен Радев

БГНЕС Според Габриел Вълков негодуванието в структурите на БСП срещу кабинета започнало още през есента на 2025 г., но партийното ръководство отказало да се вслуша.

В БСП се подготвя пълен завой в посоката на партията. На предстоящия партиен конгрес на 7-8 февруари столетницата ще избере ново ръководство, което след предсрочните избори ще я насочи към съюз с бившия президент Румен Радев, а управление с ГЕРБ и ДПС повече не бива да има.

Такова гледище изрази депутатът Габриел Вълков в интервю пред bTV. Той е един от членовете на червената парламентарна група, които бойкотират приемането на скандалните промени в Изборния кодекс, поддържани от управляващото мнозинство .

От думите на Вълков се разбра, че говори от името на тази фракция в БСП, която ратува за раздалечаване от общото управление с ГЕРБ и ДПС и сближаване с Радев, който преди дни напусна президентския пост. Контурите на тази фракция, която се активира броени седмици преди оставката на Радев , се очертаха при настояването да се проведе извънредният конгрес, който обкръжението на настоящия лидер Атанас Зафиров се опитва да предотврати, и при бойкота на работата на парламента през последните дни.

Според Вълков по време на предизборната кампания БСП и експрезидентът ще бъдат конкуренти, но в следващия парламент – партньори. "Това, което ни казват нашите членове и симпатизанти, е, ако се смени ръководството на партията, не вървим по пътя с Бойко Борисов и Делян Пеевски, както вървеше това правителство, тогава отново ще гласуват за БСП. Но искаме ново ръководство, нова посока на партията, която върви ръка за ръка с Румен Радев. Това е искането на нашите хора и аз вярвам, че конгресът ще зададе точно тази посока", обясни Вълков.

От коментара му стана ясно, че партията е подкрепяла кабинета "Желязков", докато е станала смяната на АПС с ДПС като гарант за парламентарното мнозинство. "Това участие в правителството, поне в края му, беше грешка. Нашите министри си свършиха добре работата, няма нито един корупционен скандал при нас, но оценката я даде обществото – 200 000 човека на площадите. Това не беше заради БСП, а заради две фигури, които всеки ден излизаха по медиите – Бойко Борисов и Делян Пеевски", посочи депутатът.

Според неговия разказ още през есента на миналата година е започнало недоволството вътре в партията срещу участието в това управление, но партийното ръководство – в лицето на Атанас Зафиров, е отказало да се вслуша. Така депутатът обясни факта, че БСП подкрепяше кабинета до оставката му. "Отдолу структурите започнаха разговор още през есента за излизане от това правителство. Ръководството се правеше, че няма проблем", обясняваше Вълков. Затова се стигнало до свикването на извънредния конгрес , от който той очаква ново ръководство, нова програма и нова посока.

Вълков заяви, че бойкотът на изборните промени ще продължи. Той се изказа и против ратифицирането на Хартата за Съвета за мир, инициирана от Доналд Тръмп, която премиерът Росен Желязков подписа , въпреки че е в оставка, и без да се консултира с парламента.

Алтернативно мнение

БСП е разцепена, предстои поредният вътрешен преврат - такова мнение изрази водачът на ДСБ Атанас Атанасов пред БНТ. "Махнаха Корнелия, сега ще махнат Зафиров. Гледам, че групата е разцепена на две – половината са при Радев, другата половина не знаят къде да отидат", коментира депутатът, който нарече БСП "опитомената левица".

По отношение на Румен Радев Атанасов заяви: "Цялата стара и част от новата червена номенклатура се е строила зад Радев ... Цяла Западна Европа му няма доверие на този човек, защото му знае червения хастар и знае, че е с Путин." Той напомни за обвиненията към бившия държавен глава за договора с турската компания "Боташ" , сключен при негово служебно правителство, който Атанасов нарече "тежка корупционна схема". И допусна възможността за разбирателство между Радев и Борисов: "Не изключвам да направят някакъв генералски гамбит след изборите."