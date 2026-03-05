ЦИК не допусна до изборите коалиция "Подкрепи Радев"

Фейсбук/Румен Радев Близките до Радев Димитър Стоянов и Гълъб Донев регистрираха коалицията "Прогресивна България", на която и двамата са председатели.

Опит да се регистрира за парламентарните избори коалиция, директно обявяваща се в подкрепа на бившия президент Румен Радев, беше отхвърлен от Централната избирателна комисия (ЦИК). Съмишленици на Радев вече регистрираха за вота коалицията "Прогресивна България".

На 4 март в комисията е постъпило заявление от името на коалицията "Подкрепи Радев", обединяваща партиите "Българска земеделска партия" и "КОЙ – Компетентност, Отговорност и Истина". Представител на коалицията е Светозар Съев, който през 2024 г. нашумя, когато се опита да организира шествие под надслова "Безсмъртният полк в България", но получи отказ от Столична община.

От ЦИК са поискали формацията да промени наименованието си с мотива, че "съдържащия се в него призив за подкрепа на конкретно физическо лице, представлява превратно упражняване на права и заобикаляне на закона". Комисарите са посочили, че физическо лице може да стои в центъра на изборната надпревара, ако е издигнато като независим кандидат от инициативен комитет.

"Когато заявителят избира наименование, което по смисъла си представлява кампания "за" конкретно лице, се създава впечатление, че лицето е самостоятелен политически субект/носител на кандидатура "на национално ниво", което законът в изборите за народни представители не допуска", аргументирали са се от ЦИК.

От въпросната коалиция са реагирали като представили документи за регистрация на друга коалиция под наименованието "Просперираща България", което звучи доста близко до "Прогресивна България", с която Радев ще участва във вота. Не осигуряват обаче задължителния списък с 2500 подписа на граждани, подкрепящи коалицията, и заради това ЦИК отказва регистрацията.

"Трети Март" е в надпреварата

Комисията е допуснала до вота коалицията "Трети Март". В началото на годината беше направен опит да се регистрира партия под това наименование, която обявяваше, че иска Румен Радев за свой лидер. Инициативата за това е известна още от 2025 г., когато Радев, тогава все още президент, публично обяви , че "движение "Трети Март“" и движението за президентска република и всякакви други производни нямат нищо общо с мен и с президентската институция".

През февруари т.г. съдът отказа регистрация на политическия проект "Трети Март". Тихомир Атанасов - човекът зад инициативата, обаче е представил в ЦИК документи за коалиция с това наименование. В нея влизат "Партия на българските жени", партия "Благоденствие-Обединение-Градивност" и партия "За Велика България". ЦИК не е открила проблеми в документите и е регистрирала коалицията.