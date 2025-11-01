Румен Радев: Измамници събират пари за партия от мое име

Президентът Румен Радев се разграничи от хора, които обикалят страната и събират пари от негово име за бъдеща партия. "Само партията, която лично аз обявя, може да бъде моя партия в момента. Хората настояват навсякъде. Движение „Трети март“ и движението за президентска република и всякакви други производни нямат нищо общо с мен и с президентската институция. Хората, които се представят за организатори на моя партия, които събират пари от мое име, са измамници и подставени лица на олигархията", каза той, цитиран от БГНЕС.

В началото на октомври лидерът на ДПС – Ново начало Делян Пеевски на няколко пъти заяви, че президентът изгражда партийни структури по места. "Румен да излиза, да си прави партията с Копринката, Узунов, с всички търгаши и всички пари, които заграби през последните пет години. Искам го на терена”, каза Пеевски.

Радев коментира и бюджета, като каза, че някои неща вече сами говорят за себе си. „И това е, че управляващите признаха без свят, че са манипулирали статистиката и оправдават някои неадекватни решения, които вземаха през годината. Но задлъжняването е факт и ще го плащаме всички“, каза Радев.

„Прави впечатление, че посрещнаха с фанфари конвергентния доклад, но с мълчание и свити платна посрещаме срока за внасяне на бюджета и това издава, че задачата да се прикрие някак си голямата дупка в бюджета и той да се сведе явно с много гимнастика до 3%, е изключително сложна. Защото всички знаят, че дефицитът е доста над тези три процента“, посочи президентът.

За спирането на износа на горива Радев коментира, че това е превантивна мярка, която е закъсняла. „Но най-важната задача на правителството е да не допусне липса на горива и ценови шок, защото това ще подейства изключително негативно на икономиката, на бита на хората и може да доведе до трудно предсказуеми последствия“, заяви Радев.

Радев е недоволен и от ротацията на председателя на парламента, която бе договорена от управляващата коалиция тази седмица. Според него с нея политическата класа все повече затъва в блатото на беззаконието. "Издевателствата над Конституцията започнаха със злополучната реформа на сглобката, която въведе така наречената и от мен домова книга, за да може партиите да си предават щафетата на властта, дори когато обществото ги бламира и настоява за предсрочни избори. И сега вече всяко назначение начело на Народното събрание е преди всичко попълване на тази домова книга с потенциални бъдещи служебни премиери. Краткият престой на госпожа Киселова начело на Народното събрание ще се запомни най-вече с това, че грубо погази закона с отказа да бъде разгледано моето предложение за референдум и това го направи преподавател по конституционно право", добави още Радев.