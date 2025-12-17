БСП и ИТН не виждат възможност за ново правителство

БСП няма да участва в опити за съставяне на ново правителство в настоящия парламент, тъй като смята, че той вече няма легитимност да излъчи такова. Това споделиха представители на "Позитано" 20, водени от лидера си Атанас Зафиров, пред президента Румен Радев, с когото проведоха среща днес в рамките на политическите консултации за кабинет. Позицията на БСП е, че до тук се стигна заради "партиен егоизъм" - на кого, не стана ясно.

Пред държавния глава Зафиров заяви, че БСП е приела да участва в кабинета "Желязков", за да спре "каскадата на политическа нестабилност". Той призна, че партията е понесла щети от това решение, което е довело до напрежение в собствените й редици. Накрая оцени участието във властта като удовлетворително в държавнически план и по-скоро неудовлетворително – в партиен план.

Той изрази надежда, че редактираният вариант на държавен бюджет, предложен от управляващите, все пак ще бъде приет. По отношение на изборното законодателство каза, че промени са необходими – за хартиеното гласуване партията ще проведе вътрешен дебат, а за машинното ще настоява да се търсят друг тип устройства за гласуване.

Направи впечатление радушната атмосфера на срещата. Радев констатира, че представителите на соцпартията идват при него след две оставки – на кабинета и на Изпълнителното бюро на БСП. Но топло им каза, че партията е преминала през много по-тежки изпитания и ще се справи и с това предизвикателство. Поздрави БСП и за позицията й, че е необходимо политиците да градят, а не да рушат. Зафиров определи разговора като "приятелски" по-късно пред журналисти.

ИТН също отхвърлиха възможността за преструктуриране на кабинета в рамките на настоящия парламент. Зам.-шефът на партията на Слави Трифонов Тошко Йорданов се оплака на президента Радев от ПП-ДБ. Според него от обединението "взеха да бягат от отговорност, защото държавата, влизайки с удължителен бюджет, е естествено да има проблеми". Той допълни, че преходът от лев към евро без бюджет крие рискове.

По повод промените в Изборния кодекс Йорданов напомни предложенията за промени на ИТН, които партията вкара в началото на този парламент. "Той е минал на първо четене и нещата, които сме предложили, това са разумни предложения, които могат да бъдат приети. Нека всички партии да подкрепят законопроекта, който е внесен и има огромен консенсус", каза той.

Накрая Тошко Йорданов заяви, че ИТН биха подкрепили всеки полезен закон в този парламент, като не уточни какво точно има предвид.

След разговорите на въпрос кога според тях трябва да се проведат нови избори Йорданов отговори, че ИТН не са "давали акъл на президентската институция кога да насрочи избори". По думите му, на срещата при Радев не е бил обсъден и въпросът за възможен служебен премиер. "ИТН няма да питате за служебен премиер, защото когато ПП-ДБ променяха Конституцията, ние бяхме против, обяснихме колко е вредно, сезирахме и КС. Отидете, извадете Христо Иванов, съберете го с бащите на Конституцията Пеевски и Борисов, и му задайте този въпрос", сопна се Йорданов.

Тошко Йорданов припомни, че основното участие на ИТН в правителството, е било, за да се гарантира "сто процента изчистване на мъртвите души от избирателните списъци и сто процента машинно гласуване, но не с тези машини". "Когато отидем на избори и машините имат цена, да не забравяме, че това е еднократна инвестиция", каза Тошко Йорданов.