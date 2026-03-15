ВМРО подкрепи коалицията на Радев

ВМРО - партията, която дълго време подкрепяше СДС и ГЕРБ, сега подкрепя формацията “Прогресивна България” на Румен Радев. Лидерите на партията няма обаче да присъстват в листите, заяви председателят на ВМРО Красимир Каракачанов.

“Ние подкрепяме формацията на президента Радев, но не сме водили нито преговори, нито разговори, нито пазарлъци, както е характерно в България да се прави, за участие в листи“, каза Каракачанов в интервю за bTV. Лидерът на ВМРО и бивш министър на отбраната подчерта, че нито той, нито други членове на ръководството на партията ще присъстват в листите на “Прогресивна България“. “Когато подкрепяш друга партия и нямаш обща регистрация, не е редно лидерите на подкрепящата партия да бъдат в чужди листи. Това е въпрос на принцип“, уточни Каракачанов.

По думите му е възможно отделни представители на ВМРО да бъдат поканени на местно ниво. “Там, където по места преценят, че хората, с които разполагаме, могат да им бъдат полезни, могат да ги поканят – било в листи, било в предизборни щабове, било като застъпници или наблюдатели“, допълни лидерът на ВМРО. Каракачанов обяви, че към момента се обсъжда участие на такива кандидати само в два-три избирателни района.

Бившият министър на отбраната категорично отрече да са водени политически договорки за постове след вота на 19 април.