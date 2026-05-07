Мнозинството овладя напълно комисията за правилника на НС

БГНЕС Според Антон Кутев ПБ не може да носи отговорност за парламента, ако други са създали правилата, по които той работи.

ПБ ще разполага с пълно мнозинство във временната парламентарна комисия, която ще изработи правилника на новото Народно събрание. Днес пленарната зала одобри създаването на въпросната комисия, която ще се състои от 16 депутати, девет от които от коалицията на Румен Радев. ГЕРБ-СДС ще разполага с трима представители, а останалите четири парламентарни групи - по един.

В последните години в Народното събрание се създаде практиката в тази комисия да участват по двама представители на всяка парламентарна група. Иначе казано, тя се сформираше на паритетен принцип, за да се осигури равнопоставеност. За това настояха и сега от "Възраждане", ПП и ДБ. Изненадващото беше, че техни представители бяха подписали проекта на решение за създаване на комисия, който беше написан по начина, който мнозинството на Румен Радев искаше.

От ПБ категорично отказаха. Петър Витанов, който оглавява групата им, посочи, че в предните парламенти тази равнопоставеност е била само "привидна", тъй като реално комисиите са отразявали волята на мнозинството. Според него съставът на комисията трябва да отразява електоралните нагласи и затова трябва да бъде на пропорционален принцип. Този принцип ПБ ще привнесе във всяка комисия и занапред.

"Наше Народно събрание"

Колегата му Антон Кутев определи като "хитрина" искането на опозиционните сили. Той заяви, че не може ПБ да носи отговорност за парламента, ако други са създали правилата, по които той работи. И увери опозицията, че правилата "ще бъдат абсолютно демократични и в рамките на общоприетата парламентарна практика". "Ние видяхме как работят вашите Народни събрание; сега идва ред да покажем как работи нашето", отсече Кутев, на което залата реагира с "О-о-о!".

Репликата на Кутев за "нашето Народно събрание" възмути опозицията, която обвини мнозинството, че се държи като предишните управляващи. "Вие имате право сутрин да си разхождате кучето около Народното събрание. Но в момента, в който влезе в него, цялата ви арогантност и нагон за безконтролна власт трябва да го оставите другаде. Бъдете държавници, а не да ми говорите като дърти комунисти за нашето Народно събрание", ядосано коментира Ивайло Мирчев от ДБ.

Това не впечатли депутатите от ПБ. Иван Демерджиев порица опозицията, че докато служебният финансов министър ги чака, за да разкаже за положението в държавата, което било "потресаващо, да се губи парламентарно време в тези безсмислени дебати, го намирам за арогантно и безотговорно".

Гласуване и обяснения

Накрая при гласуването на предложението ПБ получи подкрепата на ГЕРБ и ДПС, които си мълчаха по време на дебата, и предложението беше одобрено със 181 гласа от трите формации. Петър Витанов коментира в кулоарите, че подкрепата не е била желана или търсена, и твърдеше, че от страна на ГЕРБ и ДПС "това е стар прийом - опитват се да се докоснат до някого с цел токсичност".

За председател на комисията беше избран Димитър Здравков от ПБ, а целият й състав беше одобрен с 202 гласа, без против и двама въздържали се от ПП и ДБ.

Малко по-късно Томислав Дончев от ГЕРБ-СДС отрече пред журналисти, че съвпадението в гласуванията между неговата формация и ПБ е резултат на договорки. "ГЕРБ-СДС ще следва собствена линия. Нито ще се прилепяме към управляващите, нито ще търсим подход за консолидация на опозицията", ангажира се депутатът.