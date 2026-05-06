Звезда от "Биг Брадър" и депутат от ИТН стана зам.-кмет на Варна

Благомир Коцев попълни екипа си

06 Май 2026
Кирил Симеонов от депутатския му период.
Кирил Симеонов от депутатския му период.

Варненският кмет Благомир Коцев попълни екипа си, "зейнал" още при скандалите с ареста му. Зам.-кмет по финансите и електронното управление стана досегашният ресорен директор в общинската администрация Кирил Симеонов. Той е участник в "Биг Брадър" през 2015 г., финиширайки втори. Бе и депутат от ИТН, а образованието си е получил в САЩ и Италия. Известен е като много близък приятел на Коцев. Зам.-кмет по културата, образованието и младежта пък стана София Колева, която досега бе общински съветник от ПП; има дипломи от икономическите университети във Варна и Свищов, в момента изучава "Реторика" в СУ.

Постът на зам.-кмет по финансите е вакантен от август, когато бе освободен Христо Рафаилов. За него се разбра тогава, че е свидетелствал срещу Коцев. Колева наследи Павел Попов, който вече е депутат (ДСБ, ДБ).

Междувременно Окръжният съд във Варна възобнови производството срещу Коцев, съветниците от ПП Йордан Кателиев и Николай Стефанов, общинската служителка Антоанета Петрова и бизнесмена Ивайло Маринов. Делото бе спряно след включването на Стефанов и Кателиев във варненската листа на ПП-ДБ. Те заеха последните места, не станаха депутати, сега отново са без имунитет. Разпоредителното заседание е на 30 юни, резервната дата - 14 юли.

