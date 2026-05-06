Звезда от "Биг Брадър" и депутат от ИТН стана зам.-кмет на Варна

Варненският кмет Благомир Коцев попълни екипа си, "зейнал" още при скандалите с ареста му. Зам.-кмет по финансите и електронното управление стана досегашният ресорен директор в общинската администрация Кирил Симеонов. Той е участник в "Биг Брадър" през 2015 г., финиширайки втори. Бе и депутат от ИТН, а образованието си е получил в САЩ и Италия. Известен е като много близък приятел на Коцев. Зам.-кмет по културата, образованието и младежта пък стана София Колева, която досега бе общински съветник от ПП; има дипломи от икономическите университети във Варна и Свищов, в момента изучава "Реторика" в СУ.

Постът на зам.-кмет по финансите е вакантен от август, когато бе освободен Христо Рафаилов. За него се разбра тогава, че е свидетелствал срещу Коцев. Колева наследи Павел Попов, който вече е депутат (ДСБ, ДБ).

Междувременно Окръжният съд във Варна възобнови производството срещу Коцев, съветниците от ПП Йордан Кателиев и Николай Стефанов, общинската служителка Антоанета Петрова и бизнесмена Ивайло Маринов. Делото бе спряно след включването на Стефанов и Кателиев във варненската листа на ПП-ДБ. Те заеха последните места, не станаха депутати, сега отново са без имунитет. Разпоредителното заседание е на 30 юни, резервната дата - 14 юли.