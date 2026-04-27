Варна иска помощ за боклука от... София

Варна е потърсила помощ за сметоизвозването не от кого да е, а от София, която е затънала в криза със същия проблем. Тази вечер кметът Благомир Коцев оповести в социалните мрежи, че е поискал два камиона от столицата да бъдат пренасочени към морския град. Определя действието си като "нестандартно".

Най-вероятно се разчита на съдействие по партийна линия, тъй като Коцев и Васил Терзиев са от ПП (ПП-ДБ). През последните дни препълнените контейнери във Варна са много, резонно и оплакванията на гражданите. Ситуацията често е такава, като кметът не веднъж е съобщавал за наложени глоби, дори малко след встъпването си визира саботаж. Настоящото положение той анализира така: "Три счупени камиона на сметопочистващата фирма са причината за нарушеното извозване на битов отпадък в части на града. Вчера и днес проведохме множество разговори с ръководството на фирмата и инспекции на терен на най-засегнатите точки. Проблемът е най-осезаем в районите „Младост“ и „Приморски“, където отчитаме значително неизпълнение на договора, подписан със ЗМБГ през 2021 г.". Обещаните от Коцев мерки, освен два камиона от София, са пускане на още два - от общинското предприятие за озеленяване.

Коцев говори и за нови клаузи в бъдещия договор. Но сам признава, че това не касае настоящото положение.