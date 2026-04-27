Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Варна иска помощ за боклука от... София

Благомир Коцев блесна с "нестандартно решение"

27 Апр. 2026
Обичайна гледка от Варна.
FB/Благомир Коцев
Обичайна гледка от Варна.

Варна е потърсила помощ за сметоизвозването не от кого да е, а от София, която е затънала в криза със същия проблем. Тази вечер кметът Благомир Коцев оповести в социалните мрежи, че е поискал два камиона от столицата да бъдат пренасочени към морския град. Определя действието си като "нестандартно".

Най-вероятно се разчита на съдействие по партийна линия, тъй като Коцев и Васил Терзиев са от ПП (ПП-ДБ). През последните дни препълнените контейнери във Варна са много, резонно и оплакванията на гражданите. Ситуацията често е такава, като кметът не веднъж е съобщавал за наложени глоби, дори малко след встъпването си визира саботаж. Настоящото положение той анализира така: "Три счупени камиона на сметопочистващата фирма са причината за нарушеното извозване на битов отпадък в части на града. Вчера и днес проведохме множество разговори с ръководството на фирмата и инспекции на терен на най-засегнатите точки. Проблемът е най-осезаем в районите „Младост“ и „Приморски“, където отчитаме значително неизпълнение на договора, подписан със ЗМБГ през 2021 г.". Обещаните от Коцев мерки, освен два камиона от София, са пускане на още два - от общинското предприятие за озеленяване.

Коцев говори и за нови клаузи в бъдещия договор. Но сам признава, че това не касае настоящото положение.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Варна, София, Благомир Коцев, боклук, смет, камиони, Васил Терзиев

Още новини по темата

"Отвъд". Но къде? За картините на Веселин Чакъров
22 Апр. 2026

Незаконният Сарафов е "дръпнал" в София дело, свързано с Благомир Коцев
17 Апр. 2026

Кметът Терзиев обеща метрото през "Подуяне" да тръгне до юли
14 Апр. 2026

Започва ударно застрояване на перифериите на София

11 Апр. 2026

Столична община отчита рекордно малко бездомни кучета
04 Апр. 2026

София чества 147 години като столица на България
03 Апр. 2026

Параграф 23: Ако ток удари дете на площадка и то оцелее, вина не се търси

02 Апр. 2026

И варненският кмет Благомир Коцев атакува остро Румен Радев
30 Март 2026

Държавата прехвърля на София 32 имота за зеления ринг

26 Март 2026

Вкарването на подсъдими в листата на ПП-ДБ осуети делото "Коцев"
24 Март 2026

Във Варна ще се проверява стават ли мазетата за скривалища
14 Март 2026

Столична община ще гласува придобиването на емблематични сгради и парка "Врана"
11 Март 2026

Шофьори от варненския транспорт блокираха Аспарухов мост с димки
09 Март 2026

Областният управител на Варна поиска данни за скривалищата заради Иран
05 Март 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Драго каза", или как се избират началници в съдебната власт
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Пеевски преминава в режим на оцеляване
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Радев взриви пейзажа