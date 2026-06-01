Близкият до Пеевски шеф на РИОСВ - Варна бе уволнен

"По заповед на министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова директорът на РИОСВ – Варна Ерджан Ебатин е освободен от длъжност от 1 юни", съобщи преди малко пресцентърът на МОСВ. Новият шеф на варненската екоинспекция е Румен Костадинов. Той е адвокат, работил е в РИОСВ в периода 2003-2006 г. като главен юрисконсулт и ръководител на правния отдел, същата позиция е заемал и във варненското поделение на „Държавен резерв и военновременни запаси“. "Министър Росица Карамфилова възложи на инспектората към МОСВ да извърши проверка в регионалната инспекция във Варна", се казва още в съобщение на министерството.

Ерджан Ебатин е много близък до Делян Пеевски. От периода на "Новото начало" бе известен като лицето на формацията във Варна. Няколко пъти бе депутат, постът му винаги се пазеше - свърши ли мандата, връщаше се начело на РИОСВ.

В ОБЩИНАТА

Изненадващо шефът на дирекция „Управление на сигурността и контрола на обществения ред” в община Варна Александър Драгнев обяви, че не е дисциплинарно уволнен. Преди два дни кметът Благомир Коцев съобщи, че е отстранил Драгнев заедно с още трима служители на Отдел “Строителен контрол” след вътрешна проверка във връзка "Незаконния град".

В понеделник сутринта по Нова тв обаче Драгнев даде друга версия - каза, че получил предложение от Коцев за освобождаване "по взаимно съгласие", но отказал да го подпише. Началникът на важната дирекция твърди, че бил предал на кмета доклад, в който давал предложения и решения, но Коцев не реагирал.

Драгнев е човекът, който е ходил на проверка в "Баба Алино", твърди, че не бил допуснат в комплекса от охраната, но не е докладвал на кмета за възпрепятстването.

През април 2023 г. бе кандидат за депутат на ГЕРБ-СДС.

Александър Драгнев обясни пред Нова тв, че първите действия по случая са започнали през септември 2024 г., когато дирекцията изпратила преписка до районната администрация на "Приморски". По сигнала са работили и служители на Икономическа полиция към ОДМВР - Варна. "След това близо шест месеца нямаше никаква информация какво се случва по случая", каза още Драгнев.

През януари той получил информация, че е подписано и одобрено допускане за изработване на подробен устройствен план (ПУП) за района на "Баба Алино. "Това ме наведе на мисълта, че се правят действия за узаконяване на обекта. Ние предприехме действия по спиране на строителството и издадохме съответните актове и заповеди за обектите, по които се работеше", обясни чиновникът. И допълни, че имало и два акта за незаконна сеч.

В последните дни министърът на регионалното развитие по повод на скандала с "Незаконния град" и търсенето на обяснения и виновници няколко пъти каза "Всички лъжат".