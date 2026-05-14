Скандал във Варна осветли как се секат "липи алергени"

Голям скандал бушува във Варна с липи, изсечени по ирония до централен терен, символ на разрушената градска среда. Преди години там бе съборена красивата Картофена къща, а сега частно дружество строи нова модерна сграда. Тя е почти готова и, не щеш ли, липите край нея (на бул. "Княз Борис I") се оказаха по документи болни. На адреса бяха три, унищожени са още четири в околните улички.

За сечта се оказа съпричастен кметът Благомир Коцев. Той се оправда с действия по веригата, прокуратурата образува проверка. Любопитното е, че "мазалото" осветли част от начина, чрез който една сеч се добира до подпис - най-вероятно не само във Варна. Осветляването бе извършено от Коцев. Твърденията му да следва да се приемат със здравословно съмнение, но все пак вадят наяве доста от случващото се из управленските кьошета.

За сечта се разбра преди два дни, най-вече от публикация в социалните мрежи на варненката Благовеста Христова. Пред "Сега" тя потвърди информациите, че на място пред нея общинска служителка изтъкнала като причина факта, че липите предизвикват алергии. Христова уточни, че е юрист и не би си измисляла думите на служителката. Добави, че не иска да бъде забърквана в политически спекулации, ужасно ѝ е болно за града. Но, така или иначе, темата бе подета от ГЕРБ, "Възраждане" и други партии, опозиционни на кметската ПП.

Първоначално се знаеше, че сечта се извършва след разрешение на кметство "Одесос". Стана ясно също, че на мястото на липите ще бъдат засадени магнолии. Няколко часа по-късно общинският пресцентър пусна официална информация, според която администрацията на „Одесос“ наистина е пряко замесена - подала сигнал за лошо състояние на дърветата, искала спешни действия; след фитосанитарна инспекция се взело решение за отстраняване. Тоест - документалната пътека е "опасни дървета", а не че са алергени. Но патосът на това прессъобщение бе, проблемът е не в отсечените липи, ами заместващите ги магнолии - общината не е разрешавала магнолии, били занесени от частното лице; общината щяла да реагира чрез заместваща широколистна растителност.

А през това време граждани снимаха и дънери, и магнолии, чудеха се какво точно се случва:

В четвъртък сутринта обаче, при ескалиращия скандал, Коцев обяви "пълна прозрачност". Вече не се занимаваше приоритетно с магнолиите, а призна, че сечта е подписана "от името на Благомир Коцев". Кметът разказа в социалните мрежи следното:

На 20 март тази година „Одесос“ праща в голямата община искане за спешно отсичане на седем дървета. То е отправено от зам.-кмета на района Георги Георгиев от името на кмета на „Одесос“ Янислава Шопова. Към писмото е приложена диаграма от резистограф. На 20 април общинска експертка потвърждава, че състоянието на дърветата е лошо. На 30 април зам.-кметът на Варна Димитър Кирчев издава заповед от името на кмета Благомир Коцев за премахването. Компенсацията трябва да е със седем дървета с добре оформени корони и редица технически специфики. Обаче! Коцев добавя, че още на 23 март зам.-кметът на „Одесос“ Георги Георгиев позволява на частния собственик на имота (от името на районния кмет Янислава Шопова) да засади дървета на мястото на липите. Тоест, според обясненията на Коцев, близо месец преди да се издаде разрешение за сеч, зам.-районен кмет вече е позволил засаждане на нови дървета - "Не става ясно на какво основание и по каква житейска логика", казва Коцев.

В поста си от четвъртък кметът продължава с чуденето: "Само за район „Одесос“ в момента има 80 сигнала за опасни дървета, в града са стотици. Какво налага спешното премахване точно на тези дървета, точно сега, не става ясно". Коцев признава, че е липсвала реална обосновка за сечта. Добавя, че е изискал дисциплинарна проверка на зам.-районния кмет Георгиев. Афишира действия, за да не се допускат подобни случки:

Големият слаб момент във версията на Коцев е, че "спешните действия", липсата на удостоверяване на състоянието на дърветата и т.н. опират в най-близкия му екип, не до един зам.-районен кмет. Отделно - кметство "Одесос" е под управлението на ДСБ, тоест партньор на кметската ПП, поне до преди две седмици.

На финала, засега, е намесата на Районната прокуратура. Тя се самосезира по публикации, търси престъпление и виновници.