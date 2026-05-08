Простреляна жена е второ тежко престъпление за седмица във Варна

Инцидентът стана в центъра на града, очевидци говорят за няколко изстрела

08 Май 2026Обновена
Престъплението бе извършено на ларгото до Дупката.
FB/БНТ - Варна
Простреляна жена е второ тежко престъпление във Варна за по-малко от седмица. Инцидентът стана днес около 10.15 часа в пешеходната зона в самия център, пред магазините до т.нар. Дупка. Според информацията от полицията пострадалата е на 73 години, без опасност за живота, прегледана е от спешни медици. Извършителят се издирва. По неофициални данни жената е улучена в ръката.

Видеа в социалните мрежи показаха лежаща на пейка жена, гилза на плочките, полицаи ровят в чанта, оръжие на земята до тях:

Радио Варна преразказа версия на очевидци, според която жената е пострадала без вина, кротко седейки на пейка. Мъж на средна възраст влязъл в магазин, последван от друг, въоръжен. Мъжът с оръжието подгонва другия по улицата, стреля няколко пъти, двамата разменят изстрели. Изчезват в неизвестна посока. Очевидците са чули руска реч. Има данни, че между мъжете най-напред е възникнала кавга в близко заведение на ъгъла.  

"В момента полицията издирва нападателите, това са рускоговорящи граждани", каза и кметът Благомир Коцев, цитиран от "Фокус". "Слава богу, жената е в добро здравословно състояние, без опасност за живота е и е в болница в момента", добави той.

 

ПРЕДИ ПЕТ ДНИ

В понеделник литовска гражданска нападна с нож и рани четирима души в магазин на ул. „Подвис“ в града. Тя е в ареста. Пред съда каза, че е изпила голямо количество алкохол преди това. Защитата ѝ добави, че е лекувана в Литва от биполярно разстройство.

