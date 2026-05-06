Човек на Радев се разгневи на отказа на ДБ и ПП да подкрепят кабинета

Един от най-близките хора на Румен Радев - Димитър Стоянов, който най-вероятно от петък ще е министър, се разгневи люто на очертаващия се отказ на ДБ и ПП да подкрепят правителството на "Прогресивна България" (ПБ). "Гласуването против кабинета на “Прогресивна България” ще е глас в подкрепа на статуквото, срещу което уж ДБ и ПП се борят. Просто и ясно е. Както е казано - по делата им ще ги познаете", написа той днес в социалните мрежи.

Стоянов направи връзка и с вота "против" при избора на Михаела Доцова за председател на парламента:

По-рано през деня съпредседателите на „Да, България” Ивайло Мирчев и Божидар Божанов казаха пред журналисти, че няма как да подкрепят кабинета в качеството си на опозиция. Такава заявка даде вчера и лидерът на ПП Асен Василев. Николай Денков пък заяви днес, че ПП ще подкрепя "всичко, което е разумно и помага за развитието на държавата", и ще критикува онова, "което според нас пречи за това развитие".

Изявлението на Стоянов може да се приеме за странно предвид факта, че ПП-ДБ бяха мишена на експрезидента в иначе пестеливата му на думи предизборна кампания. А и, все пак, не се е чуло да е станало задължително всички партии да харесват ПБ.