ПП и ДБ може да са в отделни парламентарни групи

Днес, 08:37
"Много вожд, малко индианец".
"Много вожд, малко индианец".

ПП и ДБ не изключват варианта да създадат отделни парламентарни групи в новото Народно събрание, стана ясно от думи днес пред Нова телевизия на Николай Денков, едно от знаковите лица на ПП. Той каза, че ако ПП-ДБ била втора сила, със сигурност съставните формации щели да бъдат заедно през новия мандат, но сега разделянето можело да донесе ползи - двама зам.-председатели на парламента, по-добро позициониране в комисиите и т.н. Трябвало да се преценят всички плюсове и минуси, а решението щяло да бъде взето от самите депутати.

Денков намекна още, че ДБ била повече от ПП склонна за сътрудничество с "Прогресивна България". ПП смятала да се ограничи в съдебната реформа.

Минути по-късно Божидар Божанов (ДБ, "Да, България") каза пред bTV, че засега на дневен ред е обща група. Не знаел друг вариант. Ако имало, "колегите" щели да предложат.

Всичко това хронологично идва след предложението на "Да, България" за създаване на обща партия с ПП и ДСБ. Вчера ПП отхвърли идеята. Застъпи се единствено за обща президентска кандидатура. Днес Денков каза, че ПП искала да бъде повече центристка формация, отколкото дясна, какъвто бил замисълът на "колегите". Божанов отвърна, че ако това бил проблемът, бил преодолим.

