Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

България даде на Германия съден шеф на авиокомпания

Мъжът, който е с италианско и швейцарско гражданство, е обвинен за 50 престъпления

Днес, 11:32
Pixabay

Тричленен състав на Окръжен съд – Кюстендил допуска незабавно предаване на лицето П. Г., с гражданство на Италия и Швейцария, изпълнителен директор на чартърна авиокомпания, на властите на Германия, съобщават от съда.

Той е обявен за международно издирване със заповед за арест от германските власти, издадена на 20.01.2026 г. от Районен съд – Дрезден. П. Г. се издирва с цел провеждане на наказателно производство за общо 50 престъпления – непредаване в срок на данъчна декларация за месеците януари 2021 г. до февруари 2025 г., като по този начин е укрил данък за въздушен транспорт в особено тежък случай, на обща стойност най- малко 9 006 204, 38 евро.

Издирваното лице е дало пред съда доброволно съгласие за предаване.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

екстрадиция, Германия, България, чартърни авиокомпании

Още новини по темата

Скопие се обиди от дума на външния ни министър
12 Май 2026

Българите живеят в най-голям риск от бедност в Европа
02 Май 2026

Гръцки екипи са на българо-турската граница при Капитан Андреево
30 Апр. 2026

ПП и ДБ може да са в отделни парламентарни групи
27 Апр. 2026

Германия праща кораби в Средиземно море за акция в Ормузкия проток
25 Апр. 2026

Германската автомобилна индустрия върви надолу
20 Апр. 2026

Съдът остави в ареста шейха от кралското семейство на ОАЕ
09 Апр. 2026

България задържа шейх от кралската фамилия на ОАЕ
06 Апр. 2026

Младите мъже във ФРГ трябва да уведомяват военните при дълго пътуване в чужбина

04 Апр. 2026

20 г. затвор и отнемане на $350 млн. грозят руснаците, дадени от България на САЩ
03 Апр. 2026

Турция поема командването на Обединената група на НАТО в Черно море
02 Апр. 2026

Еврото е предимството на България пред Румъния, според експерт от Букурещ
01 Апр. 2026

България предаде руснаци на САЩ въпреки заканите на Москва
30 Март 2026

Канцлерът Мерц заяви, че Украйна вече няма нужда от ракети "Таурус"
25 Март 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Истинският тест за новия ВСС ще са имената в урните
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ПП и ДБ могат да се преродят или взаимно да се изядат
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса