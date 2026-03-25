Канцлерът Мерц заяви, че Украйна
вече няма нужда от ракети "Таурус"

Страната е успяла да разработи собствени далекобойни оръжия

Днес, 19:21
Германия помага на Украйна с пари, а не с оръжие
EPA/BGNES
Германия помага на Украйна с пари, а не с оръжие

Германският канцлер Фридрих Мерц днес заяви, че вече не е необходимо да се изпращат ракети с голям обсег „Таурус“ в помощ на Украйна срещу руската инвазия - решение, което отдавна е обсъждано в Берлин, предадоха Франс прес и БТА. 

Киев отдавна се опитва да получи тези ракети, но Берлин отказа да се ангажира открито, страхувайки се, че това ще засили напрежението с Русия, която е ядрена сила.

Докато беше в опозиция Мерц обеща да изпрати тези ракети, но промени позицията си, след като дойде на власт през май миналата година.

В отговори на въпроси на членове на Бундестага днес, Мерц каза, че първоначалните му изказвания са били направени в „различен контекст“, по време, когато той е допускал, че Бундесверът има достатъчна наличност от оперативни крилати ракети „Таурус“, за да може да снабдява Украйна“.

Той добави, че напредъкът на Киев в разработването на свои собствени оръжия е направил дебата за ракетите „Таурус“ ненужен.

„Днес Украйна има в арсенала си оръжия с голям обсег, които сама е произвела – отчасти с наша помощ – и които са значително по-ефективни от относително малкия брой крилати ракети „Таурус“, с които можем да я снабдим“, заяви германският канцлер.

Въпреки това, независимо, че Украйна е „по-добре въоръжена сега, отколкото когато и да било преди“, тя е изправена пред „значителни финансови затруднения“, подчерта той и посочи необходимостта от „мобилизиране на средства за Украйна“, така че производството на тези оръжия да може да продължи.

След като САЩ при президента Доналд Тръмп оттеглиха по-голяма част от подкрепата си за Украйна миналата година, Германия стана основният доставчик на Киев и значително увеличи военната помощ за страната.

През 2026 г. Берлин обеща помощ от 11,5 млрд. евро, най-вече за противовъздушни системи „Ирис-Т“ и за батареи „Пейтриът“.

Още новини по темата

Екстремисти поеха отговорност за подпаления украински завод в Чехия
22 Март 2026

Виктор Орбан възмути европейските лидери заради блокирането на заема за Украйна
20 Март 2026

Премиерът Гюров: България е траен партньор на Украйна
17 Март 2026

Пиян американски генерал забравил секретни карти във влак
17 Март 2026

Руски удар по украинска ВЕЦ предизвика екологична криза в Молдова
15 Март 2026

Украйна нанесе мощен удар на ключов военен завод в Брянск
10 Март 2026

Русия и Украйна си разменят удари с дронове
10 Март 2026

Русия атакува Украйна с хиперзвукови ракети "Циркон"
07 Март 2026

ЕС още не е готов да приеме Украйна по ускорена процедура
03 Март 2026

Зеленски дава уроци на Близкия Изток за справяне с дронове Shahed
03 Март 2026

Украйна е убедила Мъск да изключи Starlink за Русия
27 Февр. 2026

Британски и френски десантчици се подготвят за мисия в Украйна
27 Февр. 2026

Русия удари блокове в Киев и Кривой рог
26 Февр. 2026

Гюров обеща непоколебима българска подкрепа за Украйна
24 Февр. 2026

