EPA/BGNES Германия помага на Украйна с пари, а не с оръжие

Германският канцлер Фридрих Мерц днес заяви, че вече не е необходимо да се изпращат ракети с голям обсег „Таурус“ в помощ на Украйна срещу руската инвазия - решение, което отдавна е обсъждано в Берлин, предадоха Франс прес и БТА.

Киев отдавна се опитва да получи тези ракети, но Берлин отказа да се ангажира открито, страхувайки се, че това ще засили напрежението с Русия, която е ядрена сила.

Докато беше в опозиция Мерц обеща да изпрати тези ракети, но промени позицията си, след като дойде на власт през май миналата година.

В отговори на въпроси на членове на Бундестага днес, Мерц каза, че първоначалните му изказвания са били направени в „различен контекст“, по време, когато той е допускал, че Бундесверът има достатъчна наличност от оперативни крилати ракети „Таурус“, за да може да снабдява Украйна“.

Той добави, че напредъкът на Киев в разработването на свои собствени оръжия е направил дебата за ракетите „Таурус“ ненужен.

„Днес Украйна има в арсенала си оръжия с голям обсег, които сама е произвела – отчасти с наша помощ – и които са значително по-ефективни от относително малкия брой крилати ракети „Таурус“, с които можем да я снабдим“, заяви германският канцлер.

Въпреки това, независимо, че Украйна е „по-добре въоръжена сега, отколкото когато и да било преди“, тя е изправена пред „значителни финансови затруднения“, подчерта той и посочи необходимостта от „мобилизиране на средства за Украйна“, така че производството на тези оръжия да може да продължи.

След като САЩ при президента Доналд Тръмп оттеглиха по-голяма част от подкрепата си за Украйна миналата година, Германия стана основният доставчик на Киев и значително увеличи военната помощ за страната.

През 2026 г. Берлин обеща помощ от 11,5 млрд. евро, най-вече за противовъздушни системи „Ирис-Т“ и за батареи „Пейтриът“.