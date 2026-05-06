Русия не прие предложението на Зеленски за примирие

В отговор Украйна няма да спре ударите по време на парада в Москва

06 Май 2026Обновена
12 души загинаха, а десетки са ранени при удар на руската армия по Запорожието
12 души загинаха, а десетки са ранени при удар на руската армия по Запорожието

Русия на практика отхвърли предложението на украинския президент Володимир Зеленски за примирие от 6 май. Тя атакува промишлени предприятия в Запорожието и Кривой рог. В Харков дрон се заби в жилищна сграда и има двама пострадали, съобщиха местните власти. Херсон бе атакуван с авиобомба, като един човек е загинал, а десет са ранени. В Суми бе ударена детска градина.

Тази нощ Русия атакува Украйна с три ракети и 108 дрона, казаха от ВВС на ВСУ.

"Руската армия продължи активните бойни действия след полунощ на 6 май и отхвърли предложеното от Украйна прекратяване на огъня. Това може да се констатира към днешна дата. Щурмовите операции продължават по всички ключови участъци от фронта. Само тази нощ и тази сутрин са нанесени над 20 авиационни удара с използването на над 70 бомби. ВСУ са унищожли почти 900 дрона. Имаше и ракетни удари. Към 10 часа сутринта руската армия извърши 1820 нарушения на режима на спиране на огъня - обстрели, опити за атаки, използване на дронове", написа украинският президент Володимир Зеленски в Телеграм след среща с военните.

„Въз основа на вечерните доклади от нашите военни и разузнаване ще определим следващите си стъпки“, добави той.

Сергей Стерненко, съветник на украинския министър на отбраната, заяви по-рано днес, че след като Русия не приема предложението за примирие от 6 май, Въоръжените сили на Украйна няма да спазват примирието за 8-9 май, обявено от руския президент Владимир Путин. Същото написа в "Туитър" и външният министър на Украйна Андрий Сибига. Зеленски предупреди, че Украйна ще действа "огледално" на Русия.

Ден след като Путин обяви примирието, руската армия нанесе разрушителни авиоудари по три големи украински града - Запорожие, Днепро и Краматорск. Загинаха над 20 души, десетки са ранени.

5 души загинаха след удар по Полтавска област, сред които и двама спасители, убити след повторна атака, когато те се опитват да помогнат на ранените. Над 30 души пострадаха. 12 души загинаха и 43 пострадаха при удар с авиобомби в Запорожието. 6 бяха убити и 13 ранени също при удар с авиобомби в Краматорск. 4 загинаха и 16 пострадаха при удар с балистични ракети в Днепро.

 

Черен месец

Април 2026 г. беше вторият най-смъртоносен месец за цивилни от двете страни на фронта в цялата война. Най-малко 309 цивилни бяха убити и 2228 ранени. Само през юли 2025 г. е регистриран по-голям брой жертви (363 убити и 2230 ранени). По-голямата част от загиналите и ранените са на територия, контролирана от Украйна, показват данните на Conflict Intelligence Team.

Ако войната продължи, CIT прогнозира, че 2026 г. ще счупи предишния рекорд за жертви сред цивилното население. „При тези обстоятелства обявените „едностранни прекратявания на огъня“ изглеждат като политическа игра, която няма да окаже влияние върху страданията на цивилното население“, заключават анализаторите.

