Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Евроначалници казали на Зеленски "да си затваря устата"

Причината е желанието на украинския президент страната му да стане бързо член на ЕС

Днес, 16:23
Зеленски в Кипър с Урсула фон дер Лайен, Антонио Коща и кипърския президент Никос Христодулидис
EPA/BGNES
Зеленски в Кипър с Урсула фон дер Лайен, Антонио Коща и кипърския президент Никос Христодулидис

Европейски чиновници твърдят пред Financial Times, че на Володимир Зеленски е било казано „по-добре да си държи устата затворена“, коментирайки желанието на Украйна възможно най-бързо да стане член на ЕС.

Киев и Брюксел спорят колко бързо Украйна може да се присъедини към Европейския съюз. Водещите страни в ЕС – Франция и Германия – предлагат поетапен подход, който може да се проточи най-малко девет години. Зеленски обаче настоява страната му да получи пълноправно членство в ЕС още през 2027 г.

Financial Times е разговарял с множество източници, след като Зеленски посети срещата на върха на лидерите на ЕС в Кипър на 23 и 24 април. По думите им членството в ЕС „не е подарък“, а Украйна не разбира това. „Те казват: „Вие сте ни длъжници“. А това не помага“, е заявил един от събеседниците на изданието.

Събеседниците на FT отбелязват, че след като САЩ са прекратили пряката военна и финансова подкрепа за Украйна, а мирният процес отдавна е в застой, Европейският съюз остава най-важният партньор на Киев.

Украйна получи статут на кандидат за членство в ЕС през 2022 г., четири месеца след началото на пълномащабното нахлуване на руските войски. Европейската комисия предложи Украйна първо да стане член номинално, а след това, с напредъка на необходимите реформи, постепенно да получава достъп до различни облекчения. Зеленски заяви през април, че на Украйна ѝ е нужно не символично, а пълноправно членство в ЕС.

На срещата на върха в Кипър, както разказват източници на изданието, няколко лидери на ЕС са се опитали да намалят очакванията на Зеленски. „Той трябваше да чуе някои тежки истини. Това няма да е толкова лесно, колкото си мисли“, казва един от източниците. Събеседниците подчертават, че Украйна бавно провежда реформите, необходими за членство в ЕС, особено в ключови области като върховенството на закона и борбата с корупцията: „Вътрешните им реформи са в застой. Това е лошо и всички го знаят“.

 

 

 

 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Володимир Зеленски, ЕС

Още новини по темата

Евросъюзът спря 1.5 млрд. евро за Сърбия
01 Май 2026

Тръмп заговори за изтегляне на войските на САЩ от Западна Европа
01 Май 2026

ЕС въведе санкции срещу две руски пристанища, 46 танкера и 20 банки
23 Апр. 2026

ЕС готви симулация, за да изпробва клаузата си за взаимопомощ
17 Апр. 2026

Русия заплашва Европа с удари заради украинските дронове
17 Апр. 2026

Европа разработва резервен план, ако САЩ напуснат НАТО
15 Апр. 2026

ЕС постави 27 условия на бъдещото унгарско правителство
13 Апр. 2026

Украйна предложи на Европа евтина версия на Patriot
06 Апр. 2026

Унгария обвини в шпионаж журналист, разследвал връзките на Орбан с Русия

27 Март 2026

Пълната забрана на руския петрол в ЕС се отлага
25 Март 2026

Шон Пен пренебрегна "Оскарите" заради Украйна
16 Март 2026

Украйна прати 3 екипа за борба с дронове към Арабския полуостров
10 Март 2026

Първите украински експерти по дронове заминават за Близкия Изток
08 Март 2026

Зеленски: САЩ ни поискаха помощ срещу дроновете "Шахед"
05 Март 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ВОЙНАТА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Партията на Радев си прави свое съдебно статукво
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев е положил ръка върху кобура
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Радев взриви пейзажа