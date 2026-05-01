Евроначалници казали на Зеленски "да си затваря устата"

Европейски чиновници твърдят пред Financial Times, че на Володимир Зеленски е било казано „по-добре да си държи устата затворена“, коментирайки желанието на Украйна възможно най-бързо да стане член на ЕС.

Киев и Брюксел спорят колко бързо Украйна може да се присъедини към Европейския съюз. Водещите страни в ЕС – Франция и Германия – предлагат поетапен подход, който може да се проточи най-малко девет години. Зеленски обаче настоява страната му да получи пълноправно членство в ЕС още през 2027 г.

Financial Times е разговарял с множество източници, след като Зеленски посети срещата на върха на лидерите на ЕС в Кипър на 23 и 24 април. По думите им членството в ЕС „не е подарък“, а Украйна не разбира това. „Те казват: „Вие сте ни длъжници“. А това не помага“, е заявил един от събеседниците на изданието.

Събеседниците на FT отбелязват, че след като САЩ са прекратили пряката военна и финансова подкрепа за Украйна, а мирният процес отдавна е в застой, Европейският съюз остава най-важният партньор на Киев.

Украйна получи статут на кандидат за членство в ЕС през 2022 г., четири месеца след началото на пълномащабното нахлуване на руските войски. Европейската комисия предложи Украйна първо да стане член номинално, а след това, с напредъка на необходимите реформи, постепенно да получава достъп до различни облекчения. Зеленски заяви през април, че на Украйна ѝ е нужно не символично, а пълноправно членство в ЕС.

На срещата на върха в Кипър, както разказват източници на изданието, няколко лидери на ЕС са се опитали да намалят очакванията на Зеленски. „Той трябваше да чуе някои тежки истини. Това няма да е толкова лесно, колкото си мисли“, казва един от източниците. Събеседниците подчертават, че Украйна бавно провежда реформите, необходими за членство в ЕС, особено в ключови области като върховенството на закона и борбата с корупцията: „Вътрешните им реформи са в застой. Това е лошо и всички го знаят“.