ЕС готви симулация, за да изпробва
клаузата си за взаимопомощ

17 Апр. 2026
Член 42 параграф 7 е бил задействан само веднъж -  от Франция по време на ислямистките атентати през 2015 г.
Член 42 параграф 7 е бил задействан само веднъж -  от Франция по време на ислямистките атентати през 2015 г.

Европейският съюз се готви да тества клаузата си за взаимна помощ под формата на симулация, на фона на несигурността около ангажимента на САЩ в Европа, предадоха Франс прес и БТА.

Европейците, загрижени от заплахите за изтегляне на САЩ от НАТО, отправени наскоро от американския президент Доналд Тръмп, се стремят да укрепят своята колективна сигурност. Те бяха насърчени да го направят и от неотдавнашните ирански атаки с дронове срещу Кипър, който председателства Съвета на ЕС.

Идеята е да се проведе "практическо учение", първо през май на ниво посланици на 27-те държави в Брюксел, а след това друго учение, този път на ниво министри, според същия източник. Един от възможните сценарии е за мащабна хибридна атака срещу ЕС, според дипломатически източник.

Клаузата за взаимопомощ между 27-те държави, предвидена в член 42, параграф 7 от Договора за ЕС, постановява, че в случай че дадена държава от ЕС стане "обект на въоръжена агресия на нейна територия, останалите държави-членки трябва да ѝ окажат помощ и съдействие с всички средства, с които разполагат".

Член 42 параграф 7 е бил задействан само веднъж -  от Франция по време на ислямистките атентати през 2015 г. Но задълженията и последствията, произтичащи от него, остават неясни. Целта на ученията ще бъде да се разгледа практическата страна на взаимопомощта.

"Това, което ще направим, е да разгледаме и преценим практическата страна на нещата: как функционира това? Какво можем да направим?", казва източникът.

По време на Мюнхенската конференция по сигурността през февруари председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен призова 27-те държави-членки да приложат на практика собствената си клауза за взаимна отбрана, без да дублират дейността на НАТО, чийто член 5 също предвижда клауза за взаимна отбрана. Двадесет и три от държавите-членки на ЕС са и членове на НАТО и не искат да насърчават администрацията на Доналд Тръмп да се дезангажира към военния алианс.

Член 42, параграф 7 "не е клауза за взаимна отбрана", подчертава източникът на АФП. "Това е клауза за взаимопомощ", добавя той.

 

Още новини по темата

Русия заплашва Европа с удари заради украинските дронове
17 Апр. 2026

Европа разработва резервен план, ако САЩ напуснат НАТО
15 Апр. 2026

ЕС постави 27 условия на бъдещото унгарско правителство
13 Апр. 2026

Украйна предложи на Европа евтина версия на Patriot
06 Апр. 2026

Унгария обвини в шпионаж журналист, разследвал връзките на Орбан с Русия

27 Март 2026

Пълната забрана на руския петрол в ЕС се отлага
25 Март 2026

ЕС още не е готов да приеме Украйна по ускорена процедура
03 Март 2026

ЕС включи Русия в черен списък за пране на пари и тероризъм
29 Яну. 2026

ЕС и Индия сключиха "майката на всички сделки"
27 Яну. 2026

ЕП замразява одобрението на търговското споразумение със САЩ
20 Яну. 2026

Кипър поема председателството на ЕС
01 Яну. 2026

ЕС решава днес съдбата на Украйна и руските активи

18 Дек. 2025

България вече не е против руски активи да се дадат на Украйна
17 Дек. 2025

ЕС замразява безсрочно парите на руската Централна банка

12 Дек. 2025

