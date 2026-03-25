Пълната забрана на руския петрол в ЕС се отлага

Pixabay Въпреки че в ЕС вече почти не се ползва руски петрол, ЕК иска да осуети възможността суровината да се върне на европейския пазар

Европейската комисия няма да внесе законодателното предложение за пълна забрана на руски петрол в Европейския съюз на 15 април, както първоначално беше планирано. Говорител на комисията съобщи, че предложението не е отменено, но заради настоящите геополитически събития ще бъде представено по-късно. Предложението ще бъде публикувано, но след средата на април, заради "текущите геополитически развития", съобщава "Ройтерс"



Ескалацията в Близкия изток доведе до бързо покачване на цените на петрола и газа. Предложението за пълно прекратяване на вноса на руски петрол цели спиране на всички доставки за блока до края на 2027 година.

Заради санкциите на Европейския съюз срещу Русия вече е спрян почти целият внос на руски петрол. Брюксел обаче иска да заложи пълното преустановяване на вноса в европейското законодателство, за да може забраната да остане в сила, дори ако се стигне до мирно споразумение в Украйна и отмяна на европейските санкции.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви по-рано този месец, че връщането към руски енергоносители би било „стратегическа грешка“ и би направило Европа по-уязвима.

Мярката едва ли ще има пряко въздействие върху физическите доставки, тъй като към последното тримесечие на 2025 г. ЕС внасяше едва 1% от петрола си от Русия - драстичен спад след пълномащабното руско нахлуване в Украйна през 2022 г. Санкциите срещу морския транспорт на руски петрол вече премахнаха по-голямата част от вноса.

Единствените две държави от ЕС, които все още внасяха руски петрол към 27 януари 2026 г., бяха Унгария и Словакия. Руски атаки с дронове удариха тръбопровода "Дружба" на украинска територия и прекъснаха доставките. Будапеща и Братислава обвиниха Киев в умишлено забавяне на възобновяването на потоците, което доведе до политически спор и блокиране от Унгария на заем на ЕС за Украйна. Днес Орбан заяви, че Унгария ще спре преноса на газ към Украйна, докато не бъде възобновена дейността на петролопровода "Дружба, предаде Ройтерс.

"Постепенно спираме доставките на газ от Унгария за Украйна и ще съхраняваме газа, който остава при нас, в Унгария", посочва Орбан.