ЕС постави 27 условия на бъдещото унгарско правителство

ЕС е поставил 27 условия на бъдещия министър-председател на Унгария в замяна на размразяването на 35 млрд. евро, съобщава Financial Times.

Брюксел изисква от Будапеща редица стъпки, включително разблокиране на кредит за Украйна в размер на 90 млрд. евро, премахване на ветото върху санкциите срещу Русия, както и провеждане на антикорупционни проверки и преразглеждане на решения от времето на Орбан, които нарушават правилата на ЕС.

Европейската комисия също така очаква бързи преговори с новото правителство относно миграционното законодателство, което Съдът на ЕС е признал за нарушаващо нормите на съюза.

Заради това на Унгария се начислява глоба от 1 млн. евро на ден (!!!), като общата сума вече е достигнала близо 900 млн. евро, които се приспадат от нейния дял в бюджета на ЕС.

Оттеглящият се министър-председател на Унгария Виктор Орбан публикува видеообръщение, в което обяви конгрес на партията ФИДЕС на 28 април, съобщава 444.hu. Той заяви, че през следващите седмици членовете на партията „ще се реорганизират и ще посетят всеки избирателен район“.

„Ние вярно служихме на унгарския народ в продължение на десетилетия и ще продължим да го правим и през следващите години. Нашият план е заедно с нашите избиратели да защитаваме постиженията на националния лагер“, каза Орбан, но не уточни какво има предвид.

Орбан също така заяви, че на тези избори ФИДЕС е получила подкрепата на 2,25 млн. избиратели. През 2014 г. това е било достатъчно за победа, а вчера - „само за достойно представяне и загуба“.