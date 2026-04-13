ЕС постави 27 условия на бъдещото унгарско правителство

13 Апр. 2026
Унгария ще получи размразени 35 млрд. евро при определени условия
Унгария ще получи размразени 35 млрд. евро при определени условия

ЕС е поставил 27 условия на бъдещия министър-председател на Унгария в замяна на размразяването на 35 млрд. евро, съобщава Financial Times.

Брюксел изисква от Будапеща редица стъпки, включително разблокиране на кредит за Украйна в размер на 90 млрд. евро, премахване на ветото върху санкциите срещу Русия, както и провеждане на антикорупционни проверки и преразглеждане на решения от времето на Орбан, които нарушават правилата на ЕС.

Европейската комисия също така очаква бързи преговори с новото правителство относно миграционното законодателство, което Съдът на ЕС е признал за нарушаващо нормите на съюза.

Заради това на Унгария се начислява глоба от 1 млн. евро на ден (!!!), като общата сума вече е достигнала близо 900 млн. евро, които се приспадат от нейния дял в бюджета на ЕС.

Оттеглящият се министър-председател на Унгария Виктор Орбан публикува видеообръщение, в което обяви конгрес на партията ФИДЕС на 28 април, съобщава 444.hu. Той заяви, че през следващите седмици членовете на партията „ще се реорганизират и ще посетят всеки избирателен район“.

„Ние вярно служихме на унгарския народ в продължение на десетилетия и ще продължим да го правим и през следващите години. Нашият план е заедно с нашите избиратели да защитаваме постиженията на националния лагер“, каза Орбан, но не уточни какво има предвид.

Орбан също така заяви, че на тези избори ФИДЕС е получила подкрепата на 2,25 млн. избиратели. През 2014 г. това е било достатъчно за победа, а вчера - „само за достойно представяне и загуба“.

