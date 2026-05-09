Знамето на ЕС се развя след 12 г. в унгарския парламент

Избраната днес председателката на новия състав на унгарския парламент Агнеш Форщхофер заяви, че европейският флаг ще бъде върнат на сградата на парламента в Будапеща след 12-годишно отсъствие, предадоха Франс прес и БТА. Малко след това се появиха кадри от фасадата на парламента, където бе развято знамето на ЕС.

“Наредих това още от днес - след 12 години флагът на Европейския съюз да се развява отново на сградата на унгарския парламент”, каза Форшхофер, която беше избрана със 193 от 199 гласа.

Тя подчерта, че това “първо решение” на новата ѝ позиция отбелязва “първата символична стъпка” за връщането към Европа на централноевропейската страна. Днес в парламента Петер Мадяр положи клетва като премиер.