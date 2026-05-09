Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Знамето на ЕС се развя след 12 г. в унгарския парламент

09 Май 2026
Агнес Форщхофер нареди да се развее знамето на ЕС
EPA/BGNES
Агнес Форщхофер нареди да се развее знамето на ЕС

Избраната днес председателката на новия състав на унгарския парламент Агнеш Форщхофер заяви, че европейският флаг ще бъде върнат на сградата на парламента в Будапеща след 12-годишно отсъствие, предадоха Франс прес и БТА. Малко след това се появиха кадри от фасадата на парламента, където бе развято знамето на ЕС. 

“Наредих това още от днес - след 12 години флагът на Европейския съюз да се развява отново на сградата на унгарския парламент”, каза Форшхофер, която беше избрана със 193 от 199 гласа.

Тя подчерта, че това “първо решение” на новата ѝ позиция отбелязва “първата символична стъпка” за връщането към Европа на централноевропейската страна. Днес в парламента Петер Мадяр положи клетва като премиер. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Унгария

Още новини по темата

Зетят на Мадяр отказа да е правосъден министър
08 Май 2026

Унгария върна на Украйна конфискуваните пари и злато
06 Май 2026

Скопие чака екстрадицията на експремиера Груевски
03 Май 2026

Мадяр ще назначи зет си за министър на правосъдието

02 Май 2026

Украйна пуска петрола по "Дружба"
21 Апр. 2026

Мадяр постави ултиматум на "марионетките на Орбан"
21 Апр. 2026

Петер Мадяр закрива новините на държавната телевизия
15 Апр. 2026

Мадяр стана лидер, докато нашите останаха просто политици
15 Апр. 2026

ЕС постави 27 условия на бъдещото унгарско правителство
13 Апр. 2026

Унгария след изборите: Русия - вън, по-тесни връзки с ЕС и НАТО
13 Апр. 2026

Виктор Орбан загуби катастрофално изборите в Унгария
13 Апр. 2026

5 особености на парламентарните избори в Унгария
11 Апр. 2026

Франция обвини Унгария в предателство
09 Апр. 2026

Джей Ди Ванс пристигна в Унгария като последна надежда за Орбан
07 Апр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Партията на Радев си прави свое съдебно статукво
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев може да падне в капана на собствената си сила
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса