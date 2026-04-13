Унгария след изборите: Русия - вън, по-тесни връзки с ЕС и НАТО

Лидерът на спечелилата парламентарните избори партия TISZA Петер Мадяр, който ще е следващият премиер на Унгария, обеща страната да стане отново силен съюзник на ЕС и НАТО. Едно от първите му посещения ще бъде в Брюксел в опит да отпуши милиардите евро средства, замразени от ЕС заради политиките на Виктор Орбан. „Ще върнем еврофондовете, които се полагат на унгарския народ“, каза той в реч пред хилядите поддръжници в центъра на Будапеща, след като си осигури убедителна победа над партията FIDESZ на премиера Виктор Орбан. За тази цел Мадяр обеща да се присъедини към Европейската прокуратура.

„Унгария отново ще бъде силен съюзник, представляващ унгарските интереси, защото мястото на страната ни е в Европа“, каза Маджар. Той добави, че първите му пътувания в чужбина ще бъдат до Варшава и Виена, защото Унгария отново ще се върне към активна роля във Вишеградската четворка.

Неслучайно сред първите, които поздравиха Мадяр, бяха председателят на ЕК Урсула фон дер Лайени и полският премиер Доналд Туск.

Падането на Орбан ще лиши руския президент Владимир Путин от един от най-важните му съюзници в ЕС. Орбан редовно използваше правото си на вето, за да блокира помощта за Украйна и договорените санкции срещу Русия. Русия активно помагаше и в предизборната кампания на Орбан, като беше мобилизирала своята мрежа от ботове за разпространяване на дезинформация, а Орбан направи Украйна централна тема на битката. Затова и на предизборните митинги привържениците на TISZA скандираха "Русия, вън!". Такива скандирания се чуваха и снощи, на победните тържества на партията.

Самият Мадяр е доста по-лаконичен в изявите си. Той каза, че ще се наложи да се преговаря с руския президент Владимир Путин, особено за доставките на газ и петрол. "Географското положение нито на Русия, нито на Унгария ще се промени. Нашата енергийна зависимост от Русия също ще се съхрани. Ще се стремим към диверсификация на доставките, но това не може да стане бързо. Ще преговаряме, но няма да сме приятели", каза той в интервю преди изборите. Но днес бе категоричен, че Русия е заплаха за Унгария и Европа.

“Ако Владимир Путин ми се обади, ще вдигна телефона. Не мисля, че това ще се случи. Аз лично няма да му се обадя, но ако говорим, мога да му кажа да спре убийствата сега, след четири години, и да сложи край на тази война, която също няма никакъв смисъл от тяхна гледна точка, защото десетки хиляди руснаци са загубили живота си. Не мисля, че ще сложи край на войната по мой съвет. Силно се надявам, че ще бъде принуден да го направи, независимо от всичко”, каза Мадяр днес на пресконференция. Той добави, че никой не трябва да казва на украинците при какви условия те трябва да прекратят войната. "Украйна е жертвата в тази война. Всеки знае това. И никой не трябва да й налага условия, при които тя да подпише мирен договор. Не можем да искаме нито една страна да отстъпи своя територия. Ако някой го направи, ще бъде сметнат за предател", обясни той.

„Унгарците направиха своя избор. Ние уважаваме този избор. Очакваме да продължим много прагматичните си контакти с новото унгарско ръководство“, заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, цитиран от руски медии. Путин обаче нямало да поздравява Мадяр, защото “Унгария е неприятелска държава и подкрепя санкциите срещу Русия”.

Унгария ще оттегли ветото си за кредита на ЕС за Украйна, ако се запази условието да не участва в заема от 90 млрд. евро на ЕС за Украйна. „Не можем да си позволим да вземаме нови заеми сега. Това решение беше взето още през декември със съгласието на Орбан. Не разбирам защо то трябва да бъде преразглеждано,“ каза той

Мадяр обаче е против доставката на унгарско оръжие за Украйна, както и против бързото приемане на Киев в ЕС. Според него моментът Украйна да се присъедини към ЕС все още не е дошъл: „Въпросът ще бъде поставен на референдум, но не се очаква той да се проведе в рамките на следващите десет години.“

Мадяр няма намерение да се обажда на американския президент Доналд Тръмп, който агитираше за Орбан, но ако някой от американската администрация го потърси, няма да му откаже разговор.

Мадяр също призова унгарския президент Тамаш Шуйок да сформира правителство и веднага да подаде оставка. „Призовавам и всички марионетки, които са на власт през последните 16 години, да направят същото. Нека сами си тръгнат! Да не чакат ние да ги махнем“, каза той. Мадяр спомена председателите на Върховния съд и на Конституционния съд, на Съдебната канцелария, Сметната палата, Комисията за защита на конкуренцията и ръководителя на медийния регулатор.

Мадяр също така призова Орбан да се въздържа от решения, които биха ограничили правомощията на новото правителство. „Ако се налага сериозно решение или възникне въпрос относно нашата нация по време на, надяваме се, краткия преходен период, не се колебайте да ми се обадите, знаете телефонния ми номер“, каза той.