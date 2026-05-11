Издирван правосъден министър на Полша избяга от Унгария в САЩ

Издирваният по няколко наказателни обвинения в Полша бивш министър на правосъдието Збигнев Жобро е избягал от Унгария в САЩ, съобщиха местни медии. Миналата година той получи убежище от режима на Виктор Орбан, а в Полша е заплашван от 25 години затвор.

Обвиненията срещу него включват злоупотреба с власт, ръководене на организирана престъпна група и използване на средства, предназначени за жертви на престъпления, за покупка на израелския шпионски софтуер Pegasus, за който се твърди, че е бил използван за следене на политически опоненти.

След като Орбан загуби изборите през април, новият унгарски премиер Петер Мадяр заяви, че Унгария вече няма да закриля хора, издирвани в други държави. Като примери Мадяр посочи Жобро и бившия му заместник Марчин Романовски, заподозрян в присвояване на близо 40 млн. евро., както и бившия македонски премиер Никола Груевски.

Десният полски телевизионен канал "Република" съобщи, че Жобро се намира в САЩ. Либералната телевизия TVN24 публикува снимка на Жобро на международното летище „Нюарк Либърти“, за която твърди, че е направена от друг пътник.

Не е ясно как Жобро е успял да отпътува за САЩ, тъй като Полша заяви, че полският му паспорт е бил анулиран. Полската национална прокуратура написа в платформата X, че "не разполага с данни, потвърждаващи напускането на заподозрения от Шенгенското пространство", и че цялата появяваща се информация се проверява текущо. Министърът на правосъдието на Полша Валдемар Журек обаче заяви, че ако се потвърди, че Жобро е в САЩ, Полша ще поиска екстрадицията му.

Жобро беше лидер на ултраконсервативната партия "Суверенна Полша", младши коалиционен партньор на националистическата "Право и справедливост". Той беше министър на правосъдието и главен прокурор между 2015 и 2023 г.