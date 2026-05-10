"Тиса" отбеляза с танц клетвата на Мадяр

Новият парламент на Унгария проведе учредителното си заседание и на него утвърди правителството на Петер Мадяр. 199-те народни представители положиха своите клетви, а след това Мадяр беше избран за премиер със 140 гласа „за“ от общо 195 гласували.

Докато течеше официалната церемония вътре, десетки хиляди хора наблюдаваха събитието на огромни екрани на площад „Кошут“. Веднага след края на заседанието правителството на Мадяр излезе при хората.

Шоуто бе "откраднато" от Жолт Хегедюш, който вече стана вайръл със своя „победен танц“ в изборната нощ (12 април). Хегедюш поведе празнична хореография още на стълбите на Парламента. В танца се включиха и други членове на парламентарната група на партия „Тиса“, както и децата на новия премиер.

Жолт Хегедюш е уважаван ортопед, а вече е и номиниран за министър на здравеопазването в новото правителство. По унгараските закони, вчера бе избран само премиерът Мадяр, който сега трябва официално да предложи имената на своите министри на президента на републиката. След като президентът подпише указите за назначаването им, те трябва да положат отделна клетва пред парламента.