Петер Мадяр мести премиерския кабинет, за да се разграничи от Орбан

16 Апр. 2026
Бароковият Кармелитски манастир в Буда.

Новоизбраният унгарски премиер Петер Мадяр заяви, че ще премести кабинета на министър-председателя в Будапеща, веднага щом официално встъпи в длъжност.

"При правителството на партия "Тиса" кабинетът на министър-председателя няма повече да се намира в Кармелитския дворец в "Квартала на замъка", който Виктор Орбан беше обособил за себе си, а в една от сградите на министерствата до парламента", пише Мадяр в платформата X.

Бароковият Кармелитски манастир в Буда е бил католически манастир, а по-късно театър, преди да бъде превърнат в кабинет на премиера Орбан през 2019 г. Разходите за това са надхвърлили 50 милиона евро. Сградата на унгарския парламент – една от най-емблематичните забележителности на Будапеща – се намира на източния бряг на реката, пише "Политико".

Този ход бележи поредния опит на Мадяр да се дистанцира от Виктор Орбан, след като той се появи по държавната телевизия, свързана с Орбан, за да обяви, че ще преустанови дейността ѝ.

Миналата година разточителната лятна резиденция на Орбан предизвика скандал в Унгария. Комплексът включва не само колосална сграда, но и палмова градина и частен зоопарк.

Лятната резиденция на Орбан предизвика скандал в Унгария
Скандал тресе Унгария, след като независимият депутат Акош Хадази публикува снимки на незавършената резиденция на премиера Виктор Орбан в Хатванпуста.
12 Авг. 2025

 

