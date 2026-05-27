Новият унгарски премиер намали заплатата си наполовина

Новият унгарски премиер намали собствената си заплата наполовина и съкрати възнагражденията на министрите си, за да си върне доверието на обществото, съобщава "Франкфуртер Рундшау", предаде БТА.

За да "даде пример" след години на предполагаема корупция в правителството. Петер Мадяр обяви, че ще намали годишното си възнаграждение до 45,6 милиона форинта (128 040 евро), което е по-малко от половината от 93,6 милиона (263 424 евро), колкото получаваше предшественикът му Виктор Орбан.

Мадяр обясни, че намаляването на заплатите ще важи и за ръководителите на държавни предприятия, както и за членовете на надзорни и консултативни органи на държавни фирми. Според неговите изчисления мерките биха могли да спестят около 139,91 млн. евро през текущия законодателен мандат. Освен това министрите му ще установят, че разходите им за гориво, настаняване и персонал ще бъдат ограничени до 7 милиона форинта (19 712 евро) на месец, заяви Мадяр.

Мадяр иска да ограничи броя на мандатите на правителствените ръководители

"Всеки ден от шкафовете излизат скелети – не само скелети, а понякога цели гробища – във всяко министерство", отбеляза Мадяр. "Имахме подозрения и все още ги имаме, но мисля, че ситуацията е по-лоша от всяко едно от нашите предположения".

Миналата седмица неговата партия ТИСА внесе първото си голямо предложение за конституционна промяна, за да ограничи броя на мандатите на ръководителите на правителството. Петер Мадяр подчерта пред парламента във вторник, че властта, било то местна или национална, не трябва да трае вечно. Неограничената власт, каза той, в крайна сметка губи сдържаността си във всяка демократична система и в даден момент вече няма разлика между държавата, партията и личните интереси на даден лидер. "Ето защо мандатът на министър-председателя трябва да бъде ограничен до осем години", аргументира се той, съобщи "Будапест Таймс".

Предложената конституционна промяна съдържа също така клауза, която забранява преизбирането на лица, които вече са били начело на правителството в продължение на осем години. Партията определи тази стъпка като "съществена" за възстановяването на върховенството на закона. Освен това действието се оценява като мярка, чрез която да се предотврати политическото завръщане на Орбан, който според депутатите от ТИСА е превърнал страната им в "Петриева паничка на нелиберализма".

Наследството на Орбан и борбата за средства от ЕС

Орбан беше на власт общо 20 години в два мандата. Мадяр ще пътува тази седмица до Брюксел, за да се срещне с Европейската комисия и да се опита да отблокира 10,48 млрд. евро от ЕС фондовете за възстановяване, които все още са замразени, преди изтичането на срока в края на август. "Трябва не само да променим законите и да постигнем споразумения, но и да преобразуваме институционалните системи", заяви той пред журналисти в Будапеща. Изглежда, че новият унгарски премиер се опитва да даде нов старт на сложните отношения на страната с ЕС, отбелязва "Франкфуртер рундшау".

Правителството няма да почива това лято

"Искаме Комисията да одобри програми, които наистина помагат на унгарските граждани", каза той, като посочи проекти в областта на транспорта и енергетиката, както и усилията за стартиране на мащабна програма за строителство на жилища под наем в страната му. Той добави, че трябва да бъдат създадени необходимите структури и правна рамка, което означава, че "никой в правителството или в министерствата няма да отиде на почивка това лято".

"На карта е заложена огромна сума пари; това са парите на унгарския народ. Нашата цел е да си осигурим всички 10,4 млрд. евро от фондовете за възстановяване, които в момента са замразени за Унгария", каза Мадяр.

В речта си в парламента във вторник премиерът подчерта: "Никой не бива да влиза в политиката или да остава в тази зала, ако иска да се обогати от това."